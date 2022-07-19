台灣三星第3屆「Solve for Tomorrow」競賽　16組團隊晉級複賽

台灣三星第3屆Solve for Tomorrow「新思維，心技術，共創星未來」創意提案競賽於3月開跑後，獲同學們熱烈迴響，以永續為主題的多元創新解方，令評審為之驚艷。經初賽審核，最終由16組團隊脫穎而出晉級複賽，並獲得由台灣三星精心規畫的學習資源，包括豐富的線上影音課程、屢獲好評的設計思考工作坊，以及與5% Design Action社會設計平台合作的導師輔導課程。透過線上學習吸收新知、工作坊互動激發創意與導師群引導，協助入圍隊伍不斷試煉與優化提案，並實際落地驗證，產出兼具創意、科技思維與執行力的永續計畫。

延續歷屆好評，今年設計思考工作坊再度邀請Social AED發起人林紹偉擔任講師，與台灣三星共同規畫設計思考全盤介紹與演練課程，將來自各校的學生隊伍打散重新分組。課程包括如何發現問題、發揮同理心，洞察使用者真正困擾、創意發想解決方案、原型設計、優化提案、簡報的說服與溝通技巧，透過不斷互動討論、共創新思維，激發精彩的創意火花。

為更深入啟發學生設計思考，本屆工作坊亦邀請參賽隊伍的指導老師一同加入，共同交流不同角度的觀點，並於課後回饋收益良多、回味無窮，肯定三星在實踐企業社會責任的努力。學生們則對於課程中「學習從使用者角度出發、換位思考」最有感；其次是「觀摩經典案例激發新想法，挖掘自身作品未發現的盲點」，對未來準備決賽大有幫助；而線上協作工具、趣味虛擬教室、交流遊戲區等巧思規畫，讓學員們不受空間限制盡情分享腦中想法，亦深受師生喜愛。

工作坊課程最後環節，學生以簡報分享腦力激盪成果，例如因應疫情發展出的口罩回收機、透過App疏導外帶取餐排隊車輛，避免怠速製造汙染，或利用AI辨識失能長者是否吃飽等創意發想。本次三星特別邀請5% Design Action黃詩妤副執行長擔任線上輔導課程導師團團長，在聽取兩天成果簡報後表示：「同學能提出『真正考量使用者心理和實際需求的科技解決方案』非常厲害，尤其必須在一天內吸收設計思考的邏輯、重組問題、擴大創意、收斂問題到聚焦成果，更讓人印象深刻。其中很多概念是由學生自身經驗出發，讓我們看見台灣學子改變社會的洞察和熱忱，並具無限創意。也讓人期待接下來複賽階段的導師課程，在引導實地考察驗證後，還能激發更多令人驚豔的創意火花。」後續將由5% Design Action社會設計平台導師群接棒，集結產品設計、議題研究、商業模式等領域顧問，帶領複賽隊伍每周進行輔導課程，協助檢視與優化提案、設計原型，並引導團隊針對目標安排實地驗證測試。