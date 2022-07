台灣三星第3屆「Solve for Tomorrow」競賽　16組團隊晉級複賽

台灣三星第3屆Solve for Tomorrow「新思維,心技術,共創星未來」創意提案競賽於3月開跑後,獲同學們熱烈迴響,以永續為主題的多元創新解方,令評審為之驚艷。經初賽審核,最終由16組團隊脫穎而出晉級複賽,並獲得由台灣三星精心規畫的學習資源,包括豐富的線上影音課程、屢獲好評的設計思考工作坊,以及與5% Design Action社會設計平台合作的導師輔導課程。透過線上學習吸收新知、工作坊互動激發創意與導師群引導,協助入圍隊伍不斷試煉與優化提案,並實際落地驗證,產出兼具創意、科技思維與執行力的永續計畫。

延續歷屆好評,今年設計思考工作坊再度邀請Social AED發起人林紹偉擔任講師,與台灣三星共同規畫設計思考全盤介紹與演練課程,將來自各校的學生隊伍打散重新分組。課程包括如何發現問題、發揮同理心,洞察使用者真正困擾、創意發想解決方案、原型設計、優化提案、簡報的說服與溝通技巧,透過不斷互動討論、共創新思維,激發精彩的創意火花。

為更深入啟發學生設計思考,本屆工作坊亦邀請參賽隊伍的指導老師一同加入,共同交流不同角度的觀點,並於課後回饋收益良多、回味無窮,肯定三星在實踐企業社會責任的努力。學生們則對於課程中「學習從使用者角度出發、換位思考」最有感;其次是「觀摩經典案例激發新想法,挖掘自身作品未發現的盲點」,對未來準備決賽大有幫助;而線上協作工具、趣味虛擬教室、交流遊戲區等巧思規畫,讓學員們不受空間限制盡情分享腦中想法,亦深受師生喜愛。

工作坊課程最後環節,學生以簡報分享腦力激盪成果,例如因應疫情發展出的口罩回收機、透過App疏導外帶取餐排隊車輛,避免怠速製造汙染,或利用AI辨識失能長者是否吃飽等創意發想。本次三星特別邀請5% Design Action黃詩妤副執行長擔任線上輔導課程導師團團長,在聽取兩天成果簡報後表示:「同學能提出『真正考量使用者心理和實際需求的科技解決方案』非常厲害,尤其必須在一天內吸收設計思考的邏輯、重組問題、擴大創意、收斂問題到聚焦成果,更讓人印象深刻。其中很多概念是由學生自身經驗出發,讓我們看見台灣學子改變社會的洞察和熱忱,並具無限創意。也讓人期待接下來複賽階段的導師課程,在引導實地考察驗證後,還能激發更多令人驚豔的創意火花。」後續將由5% Design Action社會設計平台導師群接棒,集結產品設計、議題研究、商業模式等領域顧問,帶領複賽隊伍每周進行輔導課程,協助檢視與優化提案、設計原型,並引導團隊針對目標安排實地驗證測試。