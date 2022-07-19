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1份支持、雙倍愛 認購唐寶寶中秋禮盒送愛到特教學校

聯合報／ 記者葉冠妤／台北即時報導
藝人林柏宏（中）籲大眾踴躍認購唐氏症基金會中秋禮盒。圖/唐氏症基金會提供
藝人林柏宏（中）籲大眾踴躍認購唐氏症基金會中秋禮盒。圖/唐氏症基金會提供

為迎接即將到來的中秋節唐氏症基金會今舉辦「中秋送團圓 月來月平安」記者會，希望呼籲社會大眾愛心認購愛不囉嗦中秋禮盒，讓近年來飽受疫情影響的庇護工場營運不中斷，將這份關愛送給全台28所特教學校，幫助身心障礙家庭擁有過節溫暖。

唐氏症基金會指出，受疫情衝擊，社會大眾的公益捐款減少，提供唐寶寶自立生活的庇護工場的營運收入也大受影響，為了使服務不中斷，基金會努力持續讓各個單位的唐氏症和心智障礙學員保持學習、訓練，盡量維持正常運作。

今年則特別以「平安、祈福、圓滿」為主軸，推出多款秋節限量禮盒；主打款「月來月平安」，以創意精緻雙層抽屜月餅禮盒，展現夜晚溫柔星光、月光及三隻萌萌月兔，內含多款鹹甜美味酥餅及以日本和菓子技術所特製出愛不囉嗦英文logo款月餅，冀望透過這份愛的禮盒傳遞祝福，亦祈求度過疫情危機，早日回歸正常生活的軌道。

唐氏症基金會董事長林正俠表示，基金會舉辦送愛活動已邁入第9年，累計至今送出近7萬份禮盒，希望今年目標可以突破1萬盒，目前已有證券櫃檯買賣中心率先認購528盒，期盼今年能有更多的公益夥伴加入送愛的行列。

年度代言人林柏宏呼籲，只要379元，就能將愛心送達到需要被幫助者的手上，希望大家踴躍支持唐氏症基金會的送愛活動，用實際購買支持這群認真可愛的唐寶寶們，送愛到弱勢更可以將一份支持轉化為雙倍的愛。

唐氏症 唐寶寶 中秋節

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