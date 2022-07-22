最「綠能」的合作金庫卡娜赫拉的小動物悠遊聯名卡！共享機車、串流影音、遊戲優惠一把抓

合作金庫卡娜赫拉的小動物悠遊聯名卡提供時下各種生活模式最全面的折扣優惠。 記者吳致碩／攝影

行動支付、共享移動載具、影音串流、電動車／機車、線上遊戲已經逐漸成為現代人不可或缺的生活模式。不過您是否也會因為想要獲得更多優惠與回饋，因應不同使用方式，申辦各種聯名信用卡？現在結合綠能通路、行動支付、遊戲影音，並且都有回饋優惠的合作金庫卡娜赫拉的小動物悠遊聯名卡正式發行。

結合綠能通路、行動支付、遊戲影音並且優惠多多的合作金庫卡娜赫拉的小動物悠遊聯名卡正式發行。 記者吳致碩／攝影

一張十項全能的信用卡有多重要？從出門使用共享移動載具、超商買咖啡、午餐或聚餐到晚上追劇紓解壓力等等，這些全都需要仰賴一張優惠充足的信用卡來付費。對此，合作金庫卡娜赫拉的小動物悠遊聯名卡就集合現在民眾常用的行動支付系統、電動車／機車等充／換電付費以及各大遊戲和影音平台通路，提供加碼回饋優惠。

合作金庫卡娜赫拉的小動物悠遊聯名卡提供行動支付、電動車／機車等充／換電付費以及各大影音平台等加碼優惠回饋。 記者吳致碩／攝影

現在申辦合作金庫卡娜赫拉聯名信用卡，核卡後45天內一般消費任2筆均達888元以上且成功自動加值1次，就能獲得KINYO卡娜赫拉的小動物蒸氣掛燙機之外，還享有國內、外消費1％現金回饋無上限。不僅如此，當期帳單新增一般消費達2,999元以上還享「三大通路加碼10％回饋」，每項通路上限100元、每卡總回饋最高300元

包含：1.行動支付：台灣Pay（掃碼與被掃付款）、LINE Pay、街口支付、悠遊付、icash Pay、歐付寶。2.綠能通路：Gogoro Network充電、Go Share服務費、WeMo Scooter、特斯拉充電。3.遊戲影音：Nintendo、PlayStation、KKBOX、Netflix、Spotify、Youtube Premium、Disney+。

申辦合作金庫卡娜赫拉的小動物悠遊聯名卡，核卡後45天內一般消費任2筆均達888元以上且成功自動加值1次，就能獲得KINYO卡娜赫拉的小動物蒸氣掛燙機。 記者吳致碩／攝影

當期帳單新增一般消費達2,999元以上還享有行動支付、綠能通路、遊戲影音等「三大通路加碼10％回饋」，每項通路上限100元、每卡總回饋最高300元。 記者吳致碩／攝影

合作金庫卡娜赫拉的小動物悠遊聯名卡不僅優惠多多，還是一張響應環保、綠能的信用卡。如愛護地球減少使用紙張，減少不必要的資源浪費，只要持卡人申請電子帳單，現在就享有終身免年費優惠；新用戶透過網銀或APP申請信用卡，核卡後45天內一般消費任2筆達888元以上且成功自動加值1次，再加碼回饋100元刷卡金。

除此之外，合作金庫卡娜赫拉聯名信用卡自今年7月1日起發卡數累積達到1萬張，合作金庫就會提撥美金5,000元種樹。而且合作金庫卡娜赫拉的小動物悠遊聯名卡採用獨特PETG原物料環保材質製作，在銷毀時不會產生有毒物質，以降低對環境的衝擊，以實際行動落實金融產品永續發展的理念。