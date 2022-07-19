快訊

賈永婕發千字文 一通關鍵電話為失智母財庫止血

花滑／羽生結弦宣布「選手退役」 將轉戰職業繼續滑冰生涯

高嘉瑜參加陳時中記者會 「上台卻秒下台」原因曝光

聽新聞
test
0:00 / 0:00

桃園市豪雨特報 北北基嚴防雷雨

聯合報／ 記者盧逸峰／台北即時報導
氣象局針對桃園市發布豪雨特報，另有17縣市大雨特報，從雷達回波圖可見新北市東半部平溪、石碇、坪林、烏來等區；桃園大溪、龍潭、復興等區都下起大雨。圖／氣象局
氣象局針對桃園市發布豪雨特報，另有17縣市大雨特報，從雷達回波圖可見新北市東半部平溪、石碇、坪林、烏來等區；桃園大溪、龍潭、復興等區都下起大雨。圖／氣象局

氣象局今日15時50分發布針對桃園市發布豪雨特報，並針對基隆北海岸、台北市、新北市、新竹市、新竹縣、苗栗縣、台中市、彰化縣、南投縣、雲林縣、嘉義縣山區、台南市山區、高雄市山區、屏東縣山區、宜蘭縣山區、花蓮縣山區、台東縣山區等17縣市發布大雨特報

氣象局說，對流雲系發展旺盛，易有短延時強降雨，桃園市有局部大雨或豪雨發生的機率，雲林以北地區及東半部、嘉義、南部山區有局部大雨發生的機率，請注意雷擊及強陣風。

氣象局也針對基隆市、台北市、新北市發布大雷雨即時訊息，持續時間至16時45分止，民眾須注意強大雨勢威脅各項戶外活動並將造成能見度欠佳影響行車安全，山區易發生坍方、落石、土石流。

氣象局 桃園 大雨特報 大雷雨

延伸閱讀

雨彈來襲！氣象局災防告警 18縣市注意大雨

山區回來油箱驚變螞蟻窩 網曝消滅辦法：這很正常

雷神降臨！雙北地區嚴防劇烈降雨、雷擊冰雹

台北社子連3天逾38度 19日大台北防午後雷雨

相關新聞

「雞蛋缺很大」日缺百萬顆以上 明起雞蛋價格再漲2元

台灣缺蛋狀況持續嚴重，雞蛋價格再漲。台北市蛋商公會表示，從7月20日起，雞蛋產地價由40.5元漲至42.5元，批發價50...

雷神降臨！雙北地區嚴防劇烈降雨、雷擊冰雹

天氣風險公司總經理彭啟明今日下午在「氣象達人彭啟明」臉書粉專表示，雷神降臨請注意！北部大雨中，請在外活動的朋友要留意。

雨彈來襲！氣象局災防告警 18縣市注意大雨

中央氣象局今日14時55分發布大雨特報，呼籲基隆北海岸、台北市、新北市、桃園市、新竹市、新竹縣、苗栗縣、台中市、彰化縣、...

試管嬰兒與父血型不合意外揭「40年真相」 妻崩潰喊：給我精神賠償！

近日一對夫妻透過試管成功誕下一對雙胞胎，但高興沒多久，就被嬰兒室通知其中一個孩子跟兩人血型不吻合，該夫婦聽聞瞬間焦慮不已，連替他們做試管的醫師陳菁徽獲悉後也當場傻住，立刻以急件替丈夫重驗血型，報告出爐才發現原來丈夫40年來都搞錯真相，讓妻子大喊「一定要給我精神賠償！」

蛋價再漲2元 農委會：不缺蛋只是需求量大增

台北市蛋商公會表示，從7月20日起，雞蛋產地價由40.5元漲至42.5元，批發價50元漲到52元，今年上半年雞蛋批發價格...

全台第一家「寵物友善設計」的旅館！毛孩可上床入泳池

「悠遊國旅」住宿優惠補助 7 月 15 日上路，高雄多野樂旅館搶攻毛孩商機，8月底前入住，再享高雄市政府加碼補助，最高每...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。