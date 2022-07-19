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桃園市豪雨特報 北北基嚴防雷雨
氣象局今日15時50分發布針對桃園市發布豪雨特報，並針對基隆北海岸、台北市、新北市、新竹市、新竹縣、苗栗縣、台中市、彰化縣、南投縣、雲林縣、嘉義縣山區、台南市山區、高雄市山區、屏東縣山區、宜蘭縣山區、花蓮縣山區、台東縣山區等17縣市發布大雨特報。
氣象局說，對流雲系發展旺盛，易有短延時強降雨，桃園市有局部大雨或豪雨發生的機率，雲林以北地區及東半部、嘉義、南部山區有局部大雨發生的機率，請注意雷擊及強陣風。
氣象局也針對基隆市、台北市、新北市發布大雷雨即時訊息，持續時間至16時45分止，民眾須注意強大雨勢威脅各項戶外活動並將造成能見度欠佳影響行車安全，山區易發生坍方、落石、土石流。
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