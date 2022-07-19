桃園市豪雨特報 北北基嚴防雷雨

近日一對夫妻透過試管成功誕下一對雙胞胎，但高興沒多久，就被嬰兒室通知其中一個孩子跟兩人血型不吻合，該夫婦聽聞瞬間焦慮不已，連替他們做試管的醫師陳菁徽獲悉後也當場傻住，立刻以急件替丈夫重驗血型，報告出爐才發現原來丈夫40年來都搞錯真相，讓妻子大喊「一定要給我精神賠償！」

2022-07-19 16:19