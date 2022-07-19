成女性福音 台大雲林分院成立專門中心解救婦科問題
雲林縣農村婦女泌尿系統問題多，骨盆器官脫垂狀況，甚至比男性多10倍，台大雲林分院婦女泌尿及骨盆重建中心今天成立，透過尿動力學檢查儀、婦科雷射治療儀等新型儀器，為雲林女性解決問題。
婦產部主任張廷禎表示，女性先天構造與男性不同，加上懷孕及生產對局部組織的傷害，相較男性有更多泌尿系統困擾。
張廷禎分析先前在台北市金山分院看診經驗，及雲林分院實際狀況，發現漁村、農村病例大不同，他指出，前者從事漁業的婦女不需上船，只有手部在捕魚網等勞動，後者工作內容則是相當吃力，對女性而言不僅可能超出負荷，某種程度還可能帶來身體傷害。
據統計，從去年1月到本月，院內婦女尿失禁手術人數達40例，骨盆重建手術（陰道鬆弛與骨盆器官下垂）人數42例，尿路動力學檢查人數128例，顯見婦產科常見疾病有治療的當務之急。
院長黃瑞仁說，該中心專注發展泌尿障礙、尿失禁、骨盆器官脫垂等醫療技術，且張廷禎是婦女尿失禁及骨盆脫垂同步懸吊手術系統發明人，是現今許多治療準則的重要參考。
張廷禎說，其中婦女骨盆器官脫垂是婦產科常見疾病，女性的子宮、膀胱、直腸等內臟器官，會從陰道孔洞位移脫落出來，產生頻尿、漏尿及有排尿、排便困難等症狀。
經統計，自然生產2胎以上，尤其60歲以上婦女，一輩子發生骨盆器官脫垂風險是10至20％，且生產次數越多者，風險越高，尿失禁發生率更提升為20至50％，目前院內施以行為療法、骨盆底肌肉訓練治療、局部藥物治療、使用子宮托等，中重度者建議手術治療。
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