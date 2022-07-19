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嘉縣偏鄉婦罕見小腸扭轉 及時開刀恢復健康

中央社／ 嘉義市19日電

大林慈濟醫院承接嘉義縣偏鄉大埔醫療站多年，日前當地余姓婦人腹部經常反覆絞痛，醫師治療緩解，並建議到大林慈濟醫院治療，經診斷為罕見的小腸扭轉，開刀後恢復健康。

大林慈濟醫院今天發布新聞稿指出，承接大埔醫療站已逾20年，派駐醫師全年無休提供醫療服務，挽救許多面臨危機的生命；日前當地一名66歲余姓婦人腹部經常絞痛，有時痛到站、坐或躺都無法平復，每次疼痛發作，余婦就近到大埔醫療站治療。

大埔醫療站醫師林英龍發現患者余婦的症狀可能是一般外科罕見情況，建議余婦一定要到大林慈濟醫院由一般外科醫師李政鴻診治。

李政鴻表示，余婦經電腦斷層檢查後，立即確認是罕見的小腸扭轉，腸扭轉程度可分為輕、中、重度，重度是轉了好幾圈，若未在24小時內開刀，恐因腸子壞死而死亡；余婦屬於中度腸扭轉，腸子轉了1圈多，腸子有點充血，因此會反覆發作，造成余婦近年來情況加劇。

李政鴻指出，因腸扭轉而讓腸子一次比一次水腫，雖然不至於馬上黑掉，卻因旋轉導致腸子充血，如同手指頭戴上比較小的戒指，會因充血而呈現紅腫，若不及時處理，最後可能會造成腸子壞死，但比起診斷的難度高，手術則相對簡單。

李政鴻說，腸扭轉的原因可能是腫瘤或沾黏所造成，余婦則是先天腸系膜比較長，而在肚子裡旋轉，但因卡住而沒有轉更多圈，算是不幸中大幸。

他指出，矯正手術約40分鐘，將扭轉的腸子解開，並把腸系膜順著腸子方向縫在腹壁上，讓腸子不再旋轉，術後不會有後遺症。

李政鴻表示，余婦反覆發作時很無助，還好有大埔醫療站就近協助，醫師林英龍提供醫療、諮詢外，並鼓勵余婦反覆腹痛一定要面對處理，讓余婦有信心且勇敢下山治療，不至於惡化危及生命。

醫師 慈濟 手術

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