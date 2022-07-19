試管嬰兒與父血型不合意外揭「40年真相」 妻崩潰喊：給我精神賠償！

近日一對夫妻透過試管成功誕下一對雙胞胎，但高興沒多久，就被嬰兒室通知其中一個孩子跟兩人血型不吻合，該夫婦聽聞瞬間焦慮不已，連替他們做試管的醫師陳菁徽獲悉後也當場傻住，立刻以急件替丈夫重驗血型，報告出爐才發現原來丈夫40年來都搞錯真相，讓妻子大喊「一定要給我精神賠償！」

禾馨宜蘊生殖中心院長陳菁徽在其臉書粉專「二條線閨蜜 陳菁徽醫師」分享，她先前幫一對夫妻做試管嬰兒，最近他們成功誕下雙胞胎，不料卻發生驚人插曲。她從妻子那收到一則訊息，「陳醫師，我們昨天被嬰兒室通知，有一個孩子跟我們血型不合，請爸爸重驗血型，護理人員再三重申，我跟爸爸的血型絕對生不出姊姊的血型」，陳菁徽聽聞當場嚇呆，深怕是自己將胚胎誤植。

該名人妻表示，她收到消息後整天坐立難安、輾轉難眠，再三思考才決定向醫師傾訴，期間甚至開始研究是否有血型突變的可能，又跟老公討論到，就算其中一個孩子不是自己的，他們也會一起把她養大等等。隨後陳菁徽以急件幫這名丈夫驗血型，等待過程相當難熬，「雖然等不到24小時，但跟過了240小時一樣」。

最終報告出爐，結果顯示試管沒有出錯，而是該名人夫40年來都弄錯自己的血型，當時他又只有口頭告知病歷，一切只是虛驚一場讓陳菁徽鬆了一口氣，「我聽到後直接哭出來，我跟她（妻子）說，請妳代我揍死他，我剛心臟停止了十秒」，妻子也無奈道，「為什麼有這種爸爸，讓坐月子的媽媽，焦慮到奶出不來，我叫他一定要給我精神賠償！」

網友看完文章紛紛表示這故事真的太驚嚇，「哇塞！心臟會瞬間停止了！差點悲劇」、「可以揍他嗎？太驚恐了啦」、「這個真的要從頭『巴蕊』啦！」、「這個一定要揍的吧」、「好刺激」、「40年都不知道真相...也太久了」。

一些網友也分享類似經歷，原來許多爸爸都一樣糊塗，「我爸也幹過這種事，當年我驗出AB，我娘是B，但我爸堅持他是O…」、「我兒在禾馨出生的時候也發生過爸爸自己搞錯血型的烏龍，還好後面確定是爸爸記錯血型了，重點孩子明明就是跟爸爸一個模子印出來的」、「爸爸永遠搞錯自己的血型，剛生產完，當護士小聲來說血型不符時，跟老公對到眼的時候有苦說不出」、「我生了老大，我老公才知道他是B型非O型」。