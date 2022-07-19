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無端被封鎖、在意按讚數 專家提這招擺脫青少年社群憂鬱

聯合報／ 記者許政榆／台北即時報導
一研究發現，停止使用社群媒體一周，將顯著改善憂鬱及焦慮，對幸福感也有正向影響。美聯社
一研究發現，停止使用社群媒體一周，將顯著改善憂鬱及焦慮，對幸福感也有正向影響。美聯社

使用社群媒體已是生活常態，研究發現，校園青少年若被他人封鎖，不知道原因也找不到機會陳述，或在意張貼貼文／影片的按讚人數等，都會讓情緒焦慮、激動甚至怨天尤人，睡眠品質變差。專家建議，青少年可安排「斷網」時段，另一研究發現，停止使用社群媒體一周，將顯著改善憂鬱及焦慮，對幸福感也有正向影響。

董氏基金會於2021年的調查發現，全台青少年不論是平日或假日使用超過2小時的網路活動，前五名均有「瀏覽社群網站」，平日排序為第一名。2022年5月發布於《網路心理學、行為和社交網絡期刊》的研究，由英國巴斯大學學者進行，研究對象共154名平均年齡29.6歲，其每天都有使用社群媒體（臉書、IG、twitter、tiktok），平均每週花費8小時在社群上，以問卷方式評估其焦慮、憂鬱及幸福感的狀態。

受試者分為干預組及控制組，干預組一周內禁用所有社群媒體，控制組則照常，並以「螢幕使用時間」確認是否遵守規則。研究發現，干預組使用社群媒體時間平均為21分鐘，控制組則為7小時，研究結果，一周不使用社群媒體，可提高個人的整體幸福感，並減少憂鬱和焦慮的症狀。

中華民國諮商心理師公會全國聯合會常務理事胡延薇表示，青少年對網路高度依賴，這1、2年因疫情受限活動範圍、取消實體課程等，加重過度依賴網路現象，導致負向情緒增加。

胡延薇指出，根據史丹佛大學研究，相較面對面溝通可透過肢體語言理解對方，但視訊會議或線上教學僅聚焦於臉部，迫使大腦得花更多力氣解讀對方的意思及情緒，更易產生疲累感。她觀察，青少年若在社群平台被人封鎖、不知道原因也找不到機會陳述，或在意貼文／影片按讚人數，讓自身情緒愈來愈焦慮或激動，怨天尤人，睡眠品質也會變差。

胡延薇建議，青少年可安排斷網的時段，做其他活動轉移注意力，像運動、閱讀寫作或與親友間有固定的談心時間；她提醒，科技帶來便利性，但更要學會辨識及判斷，不能依單向傳播就接收一切資訊。

董氏基金會心理衛生中心主任葉雅馨表示，民眾若花費過長時間在社群平台，恐影響生活作息及身心健康，建議可先思考自己較少執行的實體活動，包括去大自然走走、撲鼻的花草香味、夏日的蟲鳴鳥叫/蟬聲，與朋友碰面或拜訪長輩。接著思考，使用社群是因為獲得歸屬感，較不孤單；還是因為身旁人都使用，為流行趨勢；或實際需求，為了討論功課或傾聽朋友煩惱等。從釐清自己使用動機，轉而實際行動。

葉雅馨說，減少使用社群平台的時間可從半小時開始，設置提醒鬧鐘，循序漸進增加「減少使用時間」的長度，同時規劃空下時間的安排，例如協助家人採買食材、晚餐料理、做家事、欣賞影片甚至發呆等。葉雅馨提醒，不妨試試減少使用社群，告訴自己會增加幸福感，也為實際生活注入新趣味。

社群媒體 憂鬱

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