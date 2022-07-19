快訊

連靜雯遭沒見過面「虛擬老公」詐騙3000萬 本尊回應了

曾與蔡總統、陳時中同台 民進黨屏東縣長參選人周春米確診

雨彈來襲！氣象局災防告警 18縣市注意大雨

聽新聞
test
0:00 / 0:00

海外旅遊蓄勢待發 品保協會盼政府出手搞定「這件事」

聯合報／ 記者盧逸峰／台北即時報導
何時能開放邊境觀光成為各界關注議題，品保協會盼政府早日解除禁團令，並與保險業者協調，推出海外防疫保單，示意圖。記者黃仲明／攝影
何時能開放邊境觀光成為各界關注議題，品保協會盼政府早日解除禁團令，並與保險業者協調，推出海外防疫保單，示意圖。記者黃仲明／攝影

何時能開放邊境觀光成為各界關注議題，中央流行疫情指揮中心今日宣布從7月25日起開放6類外籍人士來台，志工、 國際交流、傳教士等。中華民國旅行業品質保障協會今日指出，仍盼能放寬入境檢疫措施為「0+7」、並觀光局解除境團令等，也希望政府能出手協調，讓保險業者能針對疫後出國旅遊的國人提供適當保單

品保協會指出，未來隨著邊境的解封開放還有很多的挑戰要去克服，例如從3+4隔離政策到0+7開放，解除旅行社禁止組團規定，放寬每周入境限額，這是目前短期內就要推動的工作。

品保協會也說，保險公司刪除旅行平安險海外突發疾病，意即國人出國旅遊一旦染疫，如需住院或延宕回台時程，將產生許多成本，但保險公司目前仍未提供相應的保單讓民眾選擇，這些都對旅客及旅行社造成風險，呼籲政府應該比照日本政府推出旅遊健康保險保單。

品保協會理事長許楊哲說，這三年旅行業都受到疫情衝擊相當辛苦，旅遊糾紛調解也來到歷史的新高，2019年以前平均每年糾紛調處案件1100件，2020年一年就達到3300件，工作量是往年的三倍之多。

品保協會統計，2020年至今調處人數將近一萬五千人，其中最難成功調處的是涉及外籍航空公司及國外旅館因疫情取消活動的相關費用。

品保協會說，2021年因為疫情影響沒有國外旅遊活動，以國內旅遊為主的申訴案件為614件，2022年6月底之前為340件，3年的任期期間成功調處率為65%，其中以行程解約為33%為最大宗。

品保協會發言人李奇嶽則說，協會在疫情期間做了許多的產業紓困與轉型的幫助，從2020年的紓困轉型培訓到協同旅行公會全聯會與政府溝通爭取紓困預算，協助勞動部推動充電再出發專案，為業者在疫情期間做好與政府溝通的平台角色。

疫情 保險

延伸閱讀

境外移入大增367例 研判與入境人次鬆綁有關

上周入境達高峰 蘇貞昌：兩前提下適時調整防疫措施

影／類解封！小吃部銷魂窟回血復活 僅這家蓋牌熄燈中

今起國人入境免持PCR報告 桃機入境人數無明顯增加

相關新聞

「雞蛋缺很大」日缺百萬顆以上 明起雞蛋價格再漲2元

台灣缺蛋狀況持續嚴重，雞蛋價格再漲。台北市蛋商公會表示，從7月20日起，雞蛋產地價由40.5元漲至42.5元，批發價50...

雷神降臨！雙北地區嚴防劇烈降雨、雷擊冰雹

天氣風險公司總經理彭啟明今日下午在「氣象達人彭啟明」臉書粉專表示，雷神降臨請注意！北部大雨中，請在外活動的朋友要留意。

海外旅遊蓄勢待發 品保協會盼政府出手搞定「這件事」

何時能開放邊境觀光成為各界關注議題，中央流行疫情指揮中心今日宣布從7月25日起開放6類外籍人士來台，志工、 國際交流、傳...

影／怎麼都講不聽！小琉球遊客坐摸海龜被譙翻

屏東小琉球是海龜樂園，為保護珍貴的海洋生態資源，官民近年來齊力宣導不得觸碰、餵食等騷擾海龜行為，海巡署依違反野生動物保育...

影／電動車來溪頭不怕沒電了！園區同步實施全面淨排

電動車主不怕沒電了！為滿足前來溪頭自然教育園區電動車充電需求，園區表示，已針對住宿旅客於大學樓停車場，以及一般遊客於第二...

中國大陸半數食品不合格 乾猴頭菇再上榜中方未回應

食藥署今公布最新的邊境檢驗不合格食品名單，從中國大陸進口的食品佔了一半，先前連續上榜的「乾猴頭菇(DRIED HERIC...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。