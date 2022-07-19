海外旅遊蓄勢待發 品保協會盼政府出手搞定「這件事」

何時能開放邊境觀光成為各界關注議題，中央流行疫情指揮中心今日宣布從7月25日起開放6類外籍人士來台，志工、 國際交流、傳教士等。中華民國旅行業品質保障協會今日指出，仍盼能放寬入境檢疫措施為「0+7」、並觀光局解除境團令等，也希望政府能出手協調，讓保險業者能針對疫後出國旅遊的國人提供適當保單。

品保協會指出，未來隨著邊境的解封開放還有很多的挑戰要去克服，例如從3+4隔離政策到0+7開放，解除旅行社禁止組團規定，放寬每周入境限額，這是目前短期內就要推動的工作。

品保協會也說，保險公司刪除旅行平安險海外突發疾病，意即國人出國旅遊一旦染疫，如需住院或延宕回台時程，將產生許多成本，但保險公司目前仍未提供相應的保單讓民眾選擇，這些都對旅客及旅行社造成風險，呼籲政府應該比照日本政府推出旅遊健康保險保單。

品保協會理事長許楊哲說，這三年旅行業都受到疫情衝擊相當辛苦，旅遊糾紛調解也來到歷史的新高，2019年以前平均每年糾紛調處案件1100件，2020年一年就達到3300件，工作量是往年的三倍之多。

品保協會統計，2020年至今調處人數將近一萬五千人，其中最難成功調處的是涉及外籍航空公司及國外旅館因疫情取消活動的相關費用。

品保協會說，2021年因為疫情影響沒有國外旅遊活動，以國內旅遊為主的申訴案件為614件，2022年6月底之前為340件，3年的任期期間成功調處率為65%，其中以行程解約為33%為最大宗。

品保協會發言人李奇嶽則說，協會在疫情期間做了許多的產業紓困與轉型的幫助，從2020年的紓困轉型培訓到協同旅行公會全聯會與政府溝通爭取紓困預算，協助勞動部推動充電再出發專案，為業者在疫情期間做好與政府溝通的平台角色。