聽新聞
test
0:00 / 0:00
影／怎麼都講不聽 小琉球遊客坐摸海龜被譙翻
屏東小琉球是海龜樂園，為保護珍貴的海洋生態資源，官民近年來齊力宣導不得觸碰、餵食等騷擾海龜行為，海巡署依違反野生動物保育法移送騷擾海龜遊客案件已大幅下降。
最近疫情趨緩，又重現暑假旺季的榮景，今天上午有遊客目擊1名年長遊客在杉福漁港內坐騎海龜身上，還伸手觸摸，一旁遊客見狀均厲聲譴責；海巡署表示將查辦。
「大家都看到了還不承認，實在惡劣！」目擊的廖姓遊客說，今天上午在杉福漁港內看到1名年長遊客不但坐騎海龜身上，還伸手觸摸，因官民近年來齊力宣導不得觸碰、餵食等騷擾海龜行為，他見狀立即衝上前勸說制止並錄影和拍下遊客所騎乘機車為證，一旁遊客見狀也同聲斥責，該名遊客卻直說沒有，是海龜游過他的身旁，讓人更氣憤。
海巡署說，小琉球違法騷擾海龜案件在3年多前達到最高峰，除了國旅遊客大爆發，民眾保育意識抬頭，拍到騷擾海龜畫面多會主動報案，近幾年已大幅下降。
今天上午杉福漁港發現有遊客疑坐騎海龜，將主動查辦，也呼籲從事水上活動時，面對野生動物應保持不接觸、不干擾、不餵食，違者依據野生動物保育法第18條可處1年以下有期徒刑、拘役或最重30萬罰金。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言