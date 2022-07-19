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影／怎麼都講不聽 小琉球遊客坐摸海龜被譙翻

聯合報／ 記者潘欣中／屏東即時報導
遊客今天上午目擊1名年長遊客在小琉球杉福漁港內坐騎海龜身上，還伸手觸摸，一旁遊客見狀均厲聲斥責。記者潘欣中／翻攝
遊客今天上午目擊1名年長遊客在小琉球杉福漁港內坐騎海龜身上，還伸手觸摸，一旁遊客見狀均厲聲斥責。記者潘欣中／翻攝

屏東小琉球海龜樂園，為保護珍貴的海洋生態資源，官民近年來齊力宣導不得觸碰、餵食等騷擾海龜行為，海巡署依違反野生動物保育法移送騷擾海龜遊客案件已大幅下降。

最近疫情趨緩，又重現暑假旺季的榮景，今天上午有遊客目擊1名年長遊客在杉福漁港內坐騎海龜身上，還伸手觸摸，一旁遊客見狀均厲聲譴責；海巡署表示將查辦。

「大家都看到了還不承認，實在惡劣！」目擊的廖姓遊客說，今天上午在杉福漁港內看到1名年長遊客不但坐騎海龜身上，還伸手觸摸，因官民近年來齊力宣導不得觸碰、餵食等騷擾海龜行為，他見狀立即衝上前勸說制止並錄影和拍下遊客所騎乘機車為證，一旁遊客見狀也同聲斥責，該名遊客卻直說沒有，是海龜游過他的身旁，讓人更氣憤。

海巡署說，小琉球違法騷擾海龜案件在3年多前達到最高峰，除了國旅遊客大爆發，民眾保育意識抬頭，拍到騷擾海龜畫面多會主動報案，近幾年已大幅下降。

今天上午杉福漁港發現有遊客疑坐騎海龜，將主動查辦，也呼籲從事水上活動時，面對野生動物應保持不接觸、不干擾、不餵食，違者依據野生動物保育法第18條可處1年以下有期徒刑、拘役或最重30萬罰金。

海龜 海巡署 小琉球

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