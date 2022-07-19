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影／電動車來溪頭不怕沒電了！園區同步實施全面淨排

聯合報／ 記者黑中亮／南投即時報導
溪頭配合淨零排放，園內工作人員巡邏機車及接駁車，4年前就已全面更換為電動車。圖／溪頭森林園區提供
溪頭配合淨零排放，園內工作人員巡邏機車及接駁車，4年前就已全面更換為電動車。圖／溪頭森林園區提供

電動車主不怕沒電了！為滿足前來溪頭自然教育園區電動車充電需求，園區表示，已針對住宿旅客於大學樓停車場，以及一般遊客於第二及第三停車場，均設有電動車充電樁，可提供遊客付費充電服務，歡迎多加利用。

溪頭自然教育園區表示，隨著全球淨零在即，國內電動車的車主愈來愈多，對於供應電動車動力的電力來源，也成為自駕車主關切的重點，面對不少車主的反映，因此園區充電站採用再生能源發電也是重要的趨勢之一，目前除特斯拉車主需自備轉接頭外，各種電動汽車都可通用，但不適用機車。

主任彭嘉文指出，溪頭是國人最愛前來遊憩的森林園區，富含大量的芬多精，為配合全球性的淨零排放，園內工作人員的巡邏機車及接駁車，4年前就已全面更換為電動車，不但少了油煙廢氣也讓自然環境的噪音大幅降低，今年春節過後更一舉淨零，將園區保全人員的巡邏機車也全部更換為電動車。

裕電能源表示，目前旗下品牌YES!來電APP會員數，以及近期每月每站充電使用次數，都持續穩定成長中，據統計，今年5月底，全台充電樁數量已達2500樁，做為全台最大充電服務營運商，積極尋找各種與車主相關的生活場域，擴大電動車充電服務。

滿足前來溪頭自然教育園區的電動車充電需求，園區內外均設有充電樁，提供車主付費充電。圖／溪頭森林園區提供
滿足前來溪頭自然教育園區的電動車充電需求，園區內外均設有充電樁，提供車主付費充電。圖／溪頭森林園區提供
滿足前來溪頭自然教育園區的電動車充電需求，園區內外均設有充電樁，提供車主付費充電。圖／溪頭森林園區提供
滿足前來溪頭自然教育園區的電動車充電需求，園區內外均設有充電樁，提供車主付費充電。圖／溪頭森林園區提供

車主 溪頭 停車場

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