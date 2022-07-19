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「雞蛋缺很大」日缺百萬顆以上 明起雞蛋價格再漲2元

聯合報／ 記者彭宣雅／台北即時報導
蛋價明起再漲兩元。本報資料照片
蛋價明起再漲兩元。本報資料照片

台灣缺蛋狀況持續嚴重，雞蛋價格再漲。台北市蛋商公會表示，從7月20日起，雞蛋產地價由40.5元漲至42.5元，批發價50元漲到52元，零售雞蛋價格將持續向上攀升。

根據最新6月消費者物價指數CPI顯示，食物類上漲7.27％，其中蛋類及肉類受到飼養成本增加影響，價格上漲29.11％及6.78％，加上水果受到天候影響，上漲25.31％，以及水產品及外食費各漲6.99％及6.38％。

農委會則表示，飼料價格已到高點，接下來黃豆玉米價格會回穩，至於各項畜禽產品價格，則尊重市場機制。

台北市蛋商公會理事長高傳謨表示，「缺蛋缺很大」。飼料高漲，雞農的蛋雞老雞多、強制換羽也多，約有一百萬隻蛋雞陸續強制換羽，因此雞蛋供應量不足，根據養雞協會的統計，一天供應約11萬5000箱，但實際上供應不到11萬箱(每箱200顆蛋)，也因此推估一天至少缺百萬顆蛋以上。

高傳謨表示，上個月還因為疫情期間生意不太好，原本要跌價，但因為蛋雞的新雞補不上來，老雞實在太多了，過年就應該要換羽或抓雞，也因為小雞、中雞缺乏卻沒有做，所以一直拖到現在，雞農一窩蜂的換羽，變成產量急速下降，產量下降一到兩成。

他說，實際上真正缺蛋的數量無法預估，嚴重的程度和春節不相上下，是因為現在北部銷售不好，消費者才沒有明顯感受，但是宜蘭、花蓮、台東、高屏因為國旅大爆發，餐廳都復業，風景區生意好，需求大增，上午才有花蓮蛋商來電調蛋，光是這陣子，就協助調度4000、5000箱蛋到花蓮。

中華民國養雞協會理事長陳國村表示，寒暑假期間原本就是雞農會進行蛋雞強制換羽的時節，估計最快8月中就可陸續投入生產。

雞蛋 飼料

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