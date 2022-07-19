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雨彈來襲！氣象局災防告警 18縣市注意大雨

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雷神降臨！雙北地區嚴防劇烈降雨、雷擊冰雹

聯合報／ 記者盧逸峰／台北即時報導
中央氣象局發布大雷雨即時訊息。本報資料照片
中央氣象局發布大雷雨即時訊息。本報資料照片

天氣風險公司總經理彭啟明今日下午在「氣象達人彭啟明」臉書粉專表示，雷神降臨請注意！北部大雨中，請在外活動的朋友要留意。

中央氣象局也在14時30分發布大雷雨即時訊息，持續時間至15時30分；提醒台北市、新北市地區慎防劇烈降雨、雷擊、9級以上強陣風、冰雹，溪(河)水暴漲，以及低能見度。

氣象局說，今、明兩天太平洋高壓影響，台灣各地及澎湖、金門、馬祖大多為晴到多雲且高溫炎熱；今日午後西半部地區及東半部山區有局部短暫雷陣雨，今晚至明日東南部地區及恆春半島有零星短暫陣雨，明日午後中部以北地區及各地山區有局部短暫雷陣雨；今、明兩天午後山區並有局部較大雨勢發生的機率。今、明兩天馬祖易有較強陣風，請注意。

氣象局 天氣動態 大雷雨

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