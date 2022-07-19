中國大陸半數食品不合格 乾猴頭菇再上榜中方未回應

食藥署今公布最新的邊境檢驗不合格食品名單，從中國大陸進口的食品佔了一半，先前連續上榜的「乾猴頭菇(DRIED HERICIUM MUSHROOM)」本周又再度出現。食藥署表示，目前猴頭菇半年內已達9批不合格，相同稅號不合格則到18批；並且台灣方面已要求中國大陸8月3日前回函說明，目前仍未獲回應。

食藥署今公布的邊境不合格食品共有16項，其中中國大陸進口的食品就佔了8項，本周上榜的更有先前多次農藥超標的「乾猴頭菇(DRIED HERICIUM MUSHROOM)」，今次由「光晨能源科技股份有限公司」進口，總量7,488公斤，抽驗檢出殘留農藥撲滅寧0.08 ppm，超出「農藥殘留容許量標準」的定量極限0.05 ppm。

食藥署北區管理中心科長陳慶裕表示，本周不合格食品中，由「嘉仁貿易有限公司」進口的3,075公斤「乾茶樹菇(DRIED TEA TREE MUSHROOM)」；「德韓貿易有限公司」進口的1,046公斤「DER HARN蛹蟲草(蛹蟲草)」皆與乾猴頭菇相同稅號，半年已達18批不合格，單猴頭菇部分就佔了9批。三家進口商皆為初犯。

食藥署北區管理中心副主任林旭陽指出，食藥署抽檢中國大陸進口的62批乾猴頭菇、茶樹菇，其中不合格就有18批，不合格率相當高，先前已發函要求中方說明違規原因與檢討方案。不過，截至目前仍未回應，如8月3日前，仍未收到回音，不排除暫停受理報驗。

其餘中國不合格食品中，出現國人常食用的「白蘿蔔(FRESH WHITE RADISH )」，總量達26,600公斤，由「典記貿易有限公司」進口，食藥署檢出殘留農藥賽速安0.33 ppm，超出農藥賽速安容許量0.25 ppm；還有「東侯實業股份有限公司」進口的「冷凍菠菜(FROZEN SPINACH CUT (輸入供食品用途) (LDF22075))」18,000公斤，檢出殘留農藥白克列0.1 ppm，超標10倍。

還有兩批由「錦謚行貿易有限公司」進口的「百合(乾百合(百合))」共計2,670公斤，被檢驗出重金屬鎘超標；以及「友俊國際股份有限公司」進口的417公斤「百色壯麗山茶油(CAMELLIA OIL)」檢出苯(a)駢芘2.8 µg/kg。