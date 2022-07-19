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迎接疫情後旅遊商機 國道客運業者推優惠送電動機車

聯合報／ 記者修瑞瑩／台南即時報導
國道客運業者為迎接後疫情時代的商機，紛紛推出各項優惠。圖／和欣客運提供
國道客運業者為迎接後疫情時代的商機，紛紛推出各項優惠。圖／和欣客運提供

近年來疫情讓客運業者經營非常辛苦，繼國光、統聯二大客運龍頭祭出各項乘車優惠後，專營台灣西部中長途國道客運的和欣客運也宣布即日起配合交通部公路總局的運量提升獎助方案，只要乘客保留搭車票根，將有機會抽中一系列好禮，同時維持回饋原有老顧客的優惠不變。

和欣客運表示，活動期間至今年9月30日，只要民眾到和欣車站臨櫃或利用自動售票機購票搭車，即享轉盤抽抽樂，人人有獎，幸運者可抽到免費車票。若是在官網、手機APP及超商購票的民眾，乘車後系統以簡訊直接發放20元電子折價券。

購票並搭車者，即符合百萬好禮抽獎資格，獎品包括：Gogoro VIVA MIX BELT電動機車、市價7萬6480元，Apple iPhone 13 Pro 256G手機市價3萬6400元、Apple Watch S7 GPS 45m智慧手錶市價1萬4400元、各路線套票、電子折價券等，獎項豐富，每月抽出幸運得主。每月再加碼抽出超額豪禮特別獎，神秘大獎價值超乎想像。

和欣客運透露，對老顧客的回饋買6送2維持不變，搭車後仍可參加抽獎回饋活動。8月份的抽獎活動將在台南舉辦，屆時會與地方政府及在地商家聯手行銷在地觀光活動，異業結盟為客運業帶出新商機，也為疫情解封後報復性出遊提前暖身。

國道客運業者為迎接後疫情時代的商機，紛紛推出各項優惠。圖／和欣客運提供
國道客運業者為迎接後疫情時代的商機，紛紛推出各項優惠。圖／和欣客運提供

疫情 國道客運 統聯

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