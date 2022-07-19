影／藍皮解憂列車人氣回籠 枋寮車站旁意象館讓人驚豔

雄獅旅遊在屏東枋寮車站旁打造的「藍皮意象館」今天開幕，提供旅客登車前的休憩等候空間，兼備旅遊資訊服務站、藝文展演場、伴手禮商店等用途，同時以區域樞紐概念， 提供往返恆春、墾丁的旅遊接駁服務。

藍皮普快列車以藍色優美姿態在南迴鐵路畫出了微笑曲線，台鐵前年底停駛，轉型為懷舊版「藍皮解憂號觀光列車」，由雄獅旅遊取得經營權，去年10月23日上路後，成為鐵道觀光明星商品。

台灣鐵路管理局副局長朱來順說，藍皮解憂號觀光列車啟航以來，直至今年6月底已經吸引逾3萬3000人次搭乘，不僅鐵道觀光明星商品，也是國旅市場最熱門旅遊產品，成為屏東縣最具代表旅遊路線，旅遊人潮的湧入也活絡枋寮鄉經濟發展。

雄獅旅遊董事長王文傑說，為讓到訪旅客在搭乘之前就能感受藍皮魅力，特別於枋寮車站旁F3藝術特區，向台鐵局承租79坪空間，斥資2100萬元、歷時半年打造藍皮夢幻基地「藍皮意象館」，讓旅客更便利、舒適暢遊國境之南。

雄師旅遊總經理王岳聰說，隨著疫情趨緩，藍皮解憂號旅客已從今年5、6月的二成恢復到平日七成，假日九成；意象館過去為台鐵南迴鐵路員工閒置宿舍，入口處設置一幅大型火車頭造型LED燈，，旅客一到訪就可以感受到它的完整意象，後院還有Q版解憂月台，以及隱藏在意象館中的美國地景畫家大衛辛(David Zinn）作品，盼成為南台灣最新打卡熱點。

他說，室內規畫現在、過去、未來3區域，「現在區」為旅客報到櫃檯並販售藍皮解憂號周邊商品，以現代簡約造型加入不規則曲線燈，呼應律動的意象；「過去區」為藍皮車廂座位區及餐飲吧台區，旅客可在藍皮車廂造型室內座位區，享受空間中的怡然氛圍；「未來區」為策展空間，整體以純白色系搭配可轉動展示牆及可變性軌道燈，讓小巧的策展空間得以靈活運用。

他說，意象館以區域樞紐概念，運用雄獅旅遊體驗優勢，以半遊程、半接駁方式停靠墾丁各飯店及恆春商圈，未來也與業者進一步合作，解決旅客前往恆春、墾丁的交通痛點；因應意象館開幕，規畫從枋寮前往屏東縣各社區及景點活動，包含新龍社區龍膽石斑體驗、港口社區茶園巡禮、五溝水社區聚落導覽、屏菸基地大武山沉浸劇場體驗等遊程，提供旅客更多的深度旅遊選擇，並持續推廣在地創生、減碳移動及在地體驗。

藍皮解憂號觀光列車同步推出暑假特色行程，搭配原民會過去輔導的部落遊程，去程特別停靠加祿、大武、太麻里三大特色車站，加祿站號稱為「最大的小站」，可購買富有吉祥意思的「加祿東海」紀念車票；大武站有秘境車站之稱，建築有別於一般車站，就像是一棟樓中樓別墅；太麻里站前面的日昇大道，是非常知名的網美拍照打卡熱點。