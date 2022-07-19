多款進口泡麵遭邊境攔截 中國大陸猴頭菇又農藥超標

食藥署今天公布，自中國大陸進口的多款農產品驗出農藥殘留或重金屬，其中猴頭菇再度上榜；另從印尼、菲律賓進口的泡麵則是被檢出未核准農藥，全數遭退運銷毀。

衛生福利部食品藥物管理署今天上午公布最新邊境查驗不合格名單，共有16款進口食品遭邊境攔下，全數退運銷毀，並未流入市面。

根據不合格名單，自中國大陸進口的百合共2批、2670公斤檢出鎘含量超標，另還有乾茶樹菇、蛹蟲草、冷凍菠菜、白蘿蔔則是分別檢出殘留農藥祿芬隆、克美素、白克列、賽速安等，需退運或銷毀。

同樣從中國大陸進口的百色壯麗山茶油，檢出致癌物「苯駢芘」超標，約417.60公斤遭退。

自中國大陸進口的猴頭菇再度上榜，檢出殘留農藥撲滅寧超標。食藥署北區管理中心科長陳慶裕告訴中央社記者，這是過去半年來第9批，全數退運或銷毀。

因猴頭菇違規情形嚴重，食藥署已限期中國大陸於8月3日前書面說明，否則將暫停受理報驗，即禁止進口。

此外，從印尼進口的MIE SEDAAPMIE SEDAAP韓式辣雞風味麵、咖哩雞味湯麵、酸辣味湯麵等3款泡麵，及從菲律賓進口的LUCKY MELucky Me!速食麵，均被檢出未核准農藥。

陳慶裕說，印尼泡麵部分，6月21日已公布該公司進口的其中一批泡麵農藥殘留違規，因此陸續對其他批抽驗，抽驗結果發現大多是調味包等驗出農藥超標，未來會將抽驗率從5%至10%提高到20%至50%。

菲律賓泡麵的調味粉包中檢出殘留未核准農藥環氧乙烷。陳慶裕表示，因為是第2次違規，未來將百分百逐批查驗。