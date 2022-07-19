國產新藥9月起納健保 罕見骨髓腫瘤病人年省百萬

健保署今公布9月起新增多項新藥納入健保，其中治療「不具症狀性脾腫大之成人真性紅血球增多症(PV)」之ropeginterferon alfa-2b成分藥品為台灣自行研發，取得歐、美許可並外銷，現在台灣的病人也能在健保支持下使用。

醫審及藥材組副組長張惠萍表示，共同擬訂會議同意納入健保，預計五年有510到650名病人受惠，由於此藥不便宜，5年總藥費約1.45到3.9億，平均每人每年省120萬。但因有與藥廠簽訂藥品給付協議(Managed Entry Agreement,MEA)，對於健保的實際財務衝擊並沒有那麼高。

張惠萍表示，這是一種罕見的骨髓增生性腫瘤，會導致紅血球細胞不受控地增生，血小板、白血球也會連帶增加，導致病人面臨較高知血栓、出血等心血管疾病風險，傳統療法只能放血或進行細胞減量療法。

張惠萍表示，國內藥廠自行研發這個新成分的新藥，已經拿到歐盟EMA和美國FDA許可，也已順利外銷，顯示台灣製藥能力受國際肯定，目前此藥也是健保第一個收載用於治療成人患者的藥品，可望有效減少疾病所帶來的心血管疾病風險。

這次共擬會也同意9月1日起新增「風濕免疫科專科醫師」可開立口服B肝抗病毒藥物處方。張惠萍表示，去年3月1日已經先放寬免疫抑制劑的病人如果為B肝帶原也開藥，作為預防或發作時治療之用，但由於風濕免疫科醫師不具開立處方之資格，得先將病人轉給消化內科或消化系兒科醫師，病人面臨跨科就診的不便。

張惠萍表示，這次開放風濕免疫科專科醫師只要經過照會消化系專科醫師，即可為病人開藥，希望能提升醫囑遵從率、減少肝癌復發機率，推估將有310名病人受惠。

健保署署長李伯璋表示，為落實提升對病患之照護，近年健保署致力於新藥收載審核及價量協議，並合理分配各年齡層病患之醫療資源。惟因健保藥品預算有限、醫療需求無窮、民眾生命無價，如何合理分配及使用有限資源，以及給付之公平性等，一直是各界關切重視的議題。

伯璋表示，希冀醫、病及藥物許可證持有者廠商三方，與健保署共同努力合作，讓全世界皆讚嘆的「台灣健保奇蹟」可以永續經營。