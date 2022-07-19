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90歲長者跌倒走路會痛 微創脊椎術讓她跟輪椅說拜拜

聯合報／ 記者簡慧珍／彰化即時報導
邢姓長者接受微創脊椎手術，已經可以站立。記者簡慧珍／攝影
邢姓長者接受微創脊椎手術，已經可以站立。記者簡慧珍／攝影

人老最怕摔和跌，彰化縣90歲邢姓長者罹患多種慢性病，去（2021）年年中跌倒造成右下肢疼痛酸麻，行走能力退化，醫師都建議復健替代手術，無奈復健無效，和她的兒子商量後決定手術，經過微創脊椎手術，現在已能拄著拐杖走路。

邢姓長者家住員林市，她的兒子劉先生表示，媽媽罹患心臟病、三高、重聽、慢性貧血，去年中旬前往市場買菜途中跌倒，很快出現右下肢酸麻痛又無力，他帶媽媽到台中市兩家醫學中心求治，確診胸椎骨折癒合不良、腰椎骨刺壓迫神經，但醫師都認為邢姓長者年事已高，建議復健代替手術。

刑姓長者的兒子劉先生說，他讓媽媽在員林的基層診所復健幾個月，右下肢酸麻痛的不適感毫無改善，最後連走不到10步路就無法走，改用輪椅代步，他媽媽認為沒有生活品質可言，即使活到100歲也沒意思，他不忍媽媽受苦，跟媽媽商量動手術。

經過轉介，找到衛福部彰化醫院脊椎神經外科主任賴肇康；賴肇康表示，很多長者受傷骨折後常講「這麼老了，吃藥復健就好啦，也不知能再活幾年？」長者和家屬總會擔心年紀大，動手術風險高，何況是印象中最危險的脊椎手術，但如果不動手術，酸麻痛的情況會越來越嚴重，所以邢姓長者和家人都有接受手術的強烈意願。

賴肇康聯合心臟科、麻醉科、胸腔科、復健科、骨鬆團隊及急重症加護病房會診，發現邢姓長者的骨質密度T值-4.2，嚴重 骨質疏鬆，胸椎骨折癒合不良，腰椎管狹窄及椎間盤突出、骨刺壓迫神經，造成坐骨神經痛，經彰化醫院醫療團隊做術前、術中、術後評估，評估病人心肺等內臟功能均達標，並與邢姓長者、兒子討論，達成動手術的結論。

賴肇康指出，邢姓長者的手術棘手在於年齡過大、慢性病太多、骨鬆又嚴重，若採用傳統脊椎鋼釘手術，耗損老人元氣，也擔心骨釘零件鬆脫，產生併發症，最後以微創脊椎手術解決問題；在胸椎部分採微創手術，以椎體千斤頂支架植入，再用骨水泥灌漿讓骨折復位，腰椎部分以微創減壓、椎間盤摘除、微創經皮穿刺及脊椎內固定融合術，手術後在加護病房觀察，翌日轉一般病房，第三天已能下床活動。

彰化醫院醫療團隊追蹤3個月，邢姓長者手術後的疼痛大幅改善，漸漸能走路，現在輪椅放在屋子的角落，她笑咪咪地用自己的雙腿行走。賴肇康說，微創手術傷口小、復原快，話說回來，年紀大要不要做脊椎手術？只要做好完整評估及準備，年長者還是可以經由手術找回受傷前的生活品質。

核磁共振影像顯示邢姓長者的胸椎骨折癒合不良(上)、腰椎骨刺壓迫神經(下)。圖／彰化醫院提供
核磁共振影像顯示邢姓長者的胸椎骨折癒合不良(上)、腰椎骨刺壓迫神經(下)。圖／彰化醫院提供

微創手術 復健

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