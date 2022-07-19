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9月起超貴安胎藥健保埋單！滿足5條件準媽媽可省1.8萬

聯合報／ 記者邱宜君／台北即時報導
第一線安胎藥副作用太大，婦產科醫界長期呼籲政府要盡快給付更安全的安胎藥，今年9月起終於有條件給付。本報資料照片
第一線安胎藥副作用太大，婦產科醫界長期呼籲政府要盡快給付更安全的安胎藥，今年9月起終於有條件給付。本報資料照片

台灣用量最大的安胎藥「ritodrine(妳得寶)」因會引發肺水腫、心律不整等嚴重副作用，已被歐盟禁用；安全性較高但非常昂貴的安胎針劑「Atosiban(孕保寧)」，過去沒健保給付，產婦經濟負擔不小。健保署今宣布9月1日起將有條件給付上述針劑，完全符合5項條件的產婦，健保將給付一個療程48小時的藥費18556元，預估5年內有2370到4270名產婦受惠，健保多負擔4349到7838萬元。

醫審及藥材組副組長張惠萍表示，Atosiban屬於競爭性催產素受體拮抗劑(oxytocin receptor antagonist)，安胎效果與現行健保給付ritodrine注射劑(屬乙型受體拮抗劑)相當，但比較不會造成產婦心血管方面的副作用，因此6月16日共同擬定會議通過核價，5c.c.是2017元、0.9cc是403元，一個療程48小時大約是18556元，由健保給付。

需要全部符合的5項條件包括：

(1)18歲以上之婦女且妊娠週數在24週至33週。

(2)規律宮縮至少持續30秒，頻率大於等於每30分鐘4次。

(3)子宮頸擴張1至3公分（初產婦0至3公分）和子宮頸展平(cervical effacement) ≥50%。

(4)胎兒心律正常。

(5)經使用ritodrine療效不彰及無法耐受其副作用、或是屬易出現嚴重副作用的高危險群孕婦，無安胎禁忌症者。易出現嚴重副作用的高危險群孕婦，是指符合下列10項中任1項高風險條件者：多胞胎妊娠、心血管疾病、高血壓疾患、糖尿病與需藥物治療的妊娠糖尿病、甲狀腺功能異常、肺部功能異常或氣喘、腎功能異常、自體免疫疾病、孕前肥胖(BMI≧30)、電解質失調。

婦產科醫學會理事長黃閔照表示，乙型受體拮抗劑用於安胎的副作用較大，發生過因肺水腫、心律不整、血糖過高、酮酸中毒等送加護病房或死亡的個案，所以第一線用藥量都在持續減少。然而，9月1日納入健保後，產婦還是得先用過乙型受體拮抗劑，發現耐受不良或有嚴重副作用，才能享有健保給付的較安全針劑。

黃閔照說，這次納入健保並非給付第一線使用，是有點可惜，對產婦來說還是有風險。現在少子化嚴重，婦產科醫學會將繼續爭取，希望以後健保署能通過第一線就給產婦更好的藥。

不過，健保僅給付48小時的療程是有實證根據。張惠萍表示，根據臨床試驗結果所定出的藥品仿單，Atosiban治療時間不能超過48小時，整個療程總劑量最好不要超過330毫克。

黃閔照也說，國外安胎都是爭取48小時，目的是爭取到注射類固醇、增加胎兒肺部成熟度的時間，安排好新生兒照護量能，評估孩子存活率夠好，就讓孩子出來。因為在高風險的產婦，有時候早點讓孩子出生，對於母嬰來說反而比較安全，也能避免長期臥床的諸多副作用。

但在台灣，卻因為病房費便宜、民眾期待等兩大因素，實務上的安胎時間常常高於國外。黃閔照表示，臨床醫師都會盡力向產家解釋，但有時候解釋半天，產家還是會堅持一定要安到一定週數才願意拔掉點滴，最後藥費總金額上看數十萬都有可能；但要是醫師強勢停藥，萬一之後有什麼問題，就會衍生出糾紛。

黃閔照表示，此藥非常昂貴，健保要是完全按照民眾期待，提供無上限給付，成本是難以評估的。如果要按照台灣民情做適度的放寬，需要更多搜集並分析台灣長期使用該藥的資料，才有實證可茲證明是否真的有長期使用的必要。在此同時，則必須繼續加強衛教，讓產家對於安胎有正確的期待和認知。

健保 婦產科 孕婦

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