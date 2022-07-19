「沒有屠宰就沒有肉」農委會擬爭取批發市場免漲電價

全台數十個農產批發市場、肉品市場，以及魚市場，每天批發各式農漁畜產品供民生所需，卻被經濟部列為「批發業」，而非免漲電價的「農漁業」或「農事、畜牧服務業」引起業者不滿，紛紛向農委會投訴，農委會各單位表示會與經濟部協調。

業者說，農產批發市場都必須一體看待，這幾年農委會大推「冷鏈物流」、「機械化」，為了延長農產品的保存期限，同時也保障農產品品質、減少耗損，但是這些都要錢、大量耗電的。

「沒有屠宰就沒有肉。」農委會畜牧處副處長江文全表示，肉品市場目前適用經濟部台電電價調漲方案中，近期肉品市場協進會也有反映狀況，近期會正式行文給相關單位，農委會會就電價調漲部分跟經濟部協調。會正式行為跟相關單位反映，農委會會與經濟部協調。

江文全說，肉品市場是維持畜牧、包括毛豬、家禽供應很重要的基礎場域，從用電的角度而言，肉品市場跟魚市場用電確實會比較多一點，因為肉和魚都要冰，裡面要使用到的機械比較多，包括屠宰設備、吊掛、清洗、燙毛都要用電，如果有部分市場做加工包裝也要用電；肉品市場也要有廢水處理設施，有預冷、冷藏、冷凍設備都必須要大量用電，不是只有純粹的拍賣交易而已。

農委會漁業署代署長張致盛表示，站在產業立場能協助盡量協助魚市場，不同於市場負擔會不一樣，比較大的魚市場，尤其是冷凍庫比較多、比較大型的，估計一年會增加百萬電費；農漁產運銷協會周五將朝開理監事會議，會提出這議案，魚市場屬於重要民生場域，也會向經濟部陳情。