快訊

彰化男子登馬崙山失蹤6天 稍早已尋獲遺體

機密被經濟間諜盜年損千億 加重罰則為何企業憂心

金融時報：美國會議長波洛西下月訪台

「沒有屠宰就沒有肉」農委會擬爭取批發市場免漲電價

聯合報／ 記者彭宣雅／台北即時報導
台北魚市場。本報資料照片
台北魚市場。本報資料照片

全台數十個農產批發市場、肉品市場，以及魚市場，每天批發各式農漁畜產品供民生所需，卻被經濟部列為「批發業」，而非免漲電價的「農漁業」或「農事、畜牧服務業」引起業者不滿，紛紛向農委會投訴，農委會各單位表示會與經濟部協調。

業者說，農產批發市場都必須一體看待，這幾年農委會大推「冷鏈物流」、「機械化」，為了延長農產品的保存期限，同時也保障農產品品質、減少耗損，但是這些都要錢、大量耗電的。

「沒有屠宰就沒有肉。」農委會畜牧處副處長江文全表示，肉品市場目前適用經濟部台電電價調漲方案中，近期肉品市場協進會也有反映狀況，近期會正式行文給相關單位，農委會會就電價調漲部分跟經濟部協調。會正式行為跟相關單位反映，農委會會與經濟部協調。

江文全說，肉品市場是維持畜牧、包括毛豬、家禽供應很重要的基礎場域，從用電的角度而言，肉品市場跟魚市場用電確實會比較多一點，因為肉和魚都要冰，裡面要使用到的機械比較多，包括屠宰設備、吊掛、清洗、燙毛都要用電，如果有部分市場做加工包裝也要用電；肉品市場也要有廢水處理設施，有預冷、冷藏、冷凍設備都必須要大量用電，不是只有純粹的拍賣交易而已。

農委會漁業署代署長張致盛表示，站在產業立場能協助盡量協助魚市場，不同於市場負擔會不一樣，比較大的魚市場，尤其是冷凍庫比較多、比較大型的，估計一年會增加百萬電費；農漁產運銷協會周五將朝開理監事會議，會提出這議案，魚市場屬於重要民生場域，也會向經濟部陳情。

至於農產批發交易市場部分，農委會農糧署副署長姚志旺說，農產品批發市場與一般傳統市場不一樣，兼負民生飲食必需的責任，應屬農漁業類，建議台電不要調漲電費。

屠宰場示意圖。本報資料照片
屠宰場示意圖。本報資料照片

農委會

延伸閱讀

電費一年多200萬！肉品市場、魚市場盼納入農事服務業

洗錯10多年？「洗米關鍵3訣竅」曝光：不懂根本白洗了

毛豬在養量減、國旅大爆發 農委會：中元節供應無虞

鴻海違規投資陸企紫光集團 經濟部證實將開鍘

相關新聞

地牛翻身！規模4.5、花蓮最大震度4級

花蓮縣南部地牛翻身！中央氣象局今日上午10時39分發布顯著有感地震報告，芮氏規模4.5、地震深度7.1公里，位於即在花蓮...

影／振奮人心！超越國外紀錄 21周又5天早產女嬰過難關順利成長

中山醫學大學附設醫院新生兒科主任王杏安說，院內周數最小、21周又5天極低體重早產女嬰去年10月出生時，體重如一鋁罐飲料僅...

「適脈旺糖衣錠10毫克」冒黃斑 23萬粒回收下架

食藥署今早發布最新藥品回收訊息，由暉致醫藥股份有限公司生產的「適脈旺糖衣錠10毫克」出現異常的「黃色斑點」。食藥署藥品組...

外出慎防熱傷害！ 專家估周四起可能更熱

中央氣象局今日表示，因太平洋高壓逐漸西伸增強，轉偏南風，但由於其勢力尚未完全伸展壟罩至台灣，各地大多為多雲到晴，午後中南...

一隻哥吉拉釣出台灣男人的收藏 他展示39張「紙類收藏」驚翻網

一對夫妻因為哥吉拉被妻子送人欲離婚，該事件釣出不少台灣男網友公開他們的收藏。包括同為哥吉拉迷的男網友PO出家中站滿牆，或擺放整個角落，甚至整個房間的哥吉拉，也有網友曬出各式各樣的卡通服裝，一名男網友更於近日曬出他共39張「紙的收藏」，有網友留言，萬一這要是被老婆送出一張，後果恐怕不只是離婚這麼簡單。

比熱播韓劇還精彩！5大南韓必看戀愛實境節目 它聲量破萬被譽為「戀綜天花板」

不少人對於戀愛都有所憧憬，但是好對象可遇不可求，在還沒碰到真正心儀的另外一半之前，你也想沈浸在戀愛泡泡的浪漫氛圍裡嗎？以下《DailyView網路溫度計》小編就帶你盤點近期熱門的5個南韓綜藝戀愛實境節目，趕快把這些影集放入你的追劇口袋清單吧

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。