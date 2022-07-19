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口訣「笑笑殭屍會說話」 3狀況判斷是否可能中風徵兆

聯合報／ 記者翁唯真／桃園即時報導
楊大緯提醒，背好口訣3招測試病人是否可能中風情形。圖／翻攝自楊大緯臉書
楊大緯提醒，背好口訣3招測試病人是否可能中風情形。圖／翻攝自楊大緯臉書

先前台北市副市長蔡炳坤餐間不適，送醫診斷是急性出血性腦中風，因此有醫師提醒民眾可背下口訣，「F A S T、笑笑殭屍會說話」，查看病人微笑是否嘴角上揚、雙手伸直手心向上閉眼撐10秒，手有沒有掉下來，或是咬字不清晰，若出現其中1症狀就有7成中風機率，及早送醫便能拯救更多腦細胞。

國軍桃園總醫院急診醫學科醫師楊大緯表示，什麼樣的狀況要懷疑是中風，並且要把握時間趕快送醫，利用辛辛那提到院前中風量表來評斷，英文為F A S T，中文口訣為笑笑殭屍會說話，而英文的T為Time，若出現英文及中文口訣其中一症狀就要送醫。

楊大緯說，笑笑就是請病人講「一」露牙齒微笑，笑的時候如果嘴角往下垂笑不起來就要懷疑是中風；殭屍則是病人雙手伸直手心向上，眼睛閉起來撐10秒鐘，在10秒過程中如果病人有一手往下掉，或手心向上面變成朝下甚至是連手都舉不起來這些都要懷疑是中風。

而會說話則是隨便講一句話並請病人複誦，如果他咬字不清楚、含滷蛋，或者覺得他講話的樣子跟平常不太一樣，也要懷疑是中風；楊大緯指出，辛辛那提到院前中風量表研究顯示，若3種狀況出現1種，有7成機會可能是中風，若出現2種則有超過8成機會可能是中風。

楊大緯提醒，Time is brain時間就是腦細胞，所以要很快辨識出可能是中風病人，並送醫接受即時處置，盡快拯救更多的腦細胞，這些是病人能不能得到好的預後關鍵。

腦中風 醫師 桃園

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