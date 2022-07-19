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「適脈旺糖衣錠10毫克」冒黃斑 23萬粒回收下架
食藥署今早發布最新藥品回收訊息，由暉致醫藥股份有限公司生產的「適脈旺糖衣錠10毫克」出現異常的「黃色斑點」。食藥署藥品組科長洪國登表示，這款藥年用量雖達630萬顆，但異常的僅一批23萬顆，不影響市場上的民眾用藥。若有取得批號【FR9535】藥品的民眾，盡速辦理回收作業，若有用藥疑慮，盡速回診與醫師討論，開立適當藥物處方。
洪國登表示，「適脈旺糖衣錠10毫克」主成分為NICERGOLINE，主要用於末梢血管循環障礙，屬於處方用藥，健保年用量約630萬顆，在相同成分的藥品中市佔率達6成。
洪國登說明，此次食藥署回收作業的啟動，是先接獲醫院的通報，表示藥品有異常情況，本來應該是白色的藥丸，卻出現黃色的不明斑點。食藥署啟動調查後，發現製藥工廠內的樣品也出現類似情形，因此將相同批號【FR9535】的藥品進行回收。
食藥署已輕要求業者必須在8月12日前完成回收作業，並應繳交回收成果報告書及後續預防矯正措施。食藥署亦已請各醫療院所、藥商、藥局配合辦理回收作業，立即停止調劑、供應。民眾若對用藥有疑慮，切勿自行停藥，應儘速回診與醫師討論，處方其他適當藥品。
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