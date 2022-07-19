通勤族快看！桃捷5折「7天定期票」又來了 8月限時開賣

桃捷串聯北北桃生活圈，為減輕民眾荷包負擔，桃捷宣布將於8月1日到9月30日推出7天定期票，開卡後即可享7天5折優惠，鼓勵通勤、通學旅客搭機捷省荷包。

桃捷去年9月6日到12月5日推出為期3個月的「5天通勤優惠票」，開卡後即可享7天5折優惠，等於花5天車資即可搭7天的車，每天又不限使用趟次，使用效期短，因此吸引廣大通勤族搶購。今年1月桃捷正式推出「7天定期票」，不過折扣調整到75折。

桃捷表示，因應暑假來臨，機捷沿線旅遊景點多，加上短期優惠票對社會新鮮人和大學生仍具吸引力，因此決定再推出高達5折優惠的「7天定期票」回饋乘客。

桃捷表示，機捷2017年3月後，已針對通勤族推出不同天數及折扣的定期票優惠，包括120天的定期票及135團體定期票，各為5折優惠，使用90天定期票為6折、使用60天定期票為65折、使用30天定期票為7折。