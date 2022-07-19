一隻哥吉拉釣出台灣男人的收藏 他展示39張「紙類收藏」驚翻網
一對夫妻因為哥吉拉被妻子送人欲離婚，該事件釣出不少台灣男網友公開他們的收藏。包括同為哥吉拉迷的男網友PO出家中站滿牆，或擺放整個角落，甚至整個房間的哥吉拉，也有網友曬出各式各樣的卡通服裝，一名男網友更於近日曬出他共39張「紙的收藏」，有網友留言，萬一這要是被老婆送出一張，後果恐怕不只是離婚這麼簡單。
有網友曬出家中不斷在漲價中的限量公仔的同時，表示就算老婆把它們都送人或摔爛都不會生氣，因為老婆「才是我一生最重要的。」台灣男網友分享的收藏還包括啞鈴、鋼彈、遊戲卡等。
一名男網友曬出共39張權狀的照片，表示自己平常沒在蒐集哥吉拉，家裡更沒有模型公仔或高價球鞋，月薪25000元的他，平常就只有「收藏了一些沒什麼用的破爛紙張」。網友見文表示，若這39張權狀被妻子送給人一張，後果恐怕不是只有離婚這麼簡單。
但有眼尖網友質疑，「不同的建物權狀，內容登記的不會都一模一樣」、「這個圖片印的有點失敗」、「放大看全都是9103」，也有網友表示，權狀有時只是畸零地或共同持有，「這又沒什麼！」還有網友酸原PO，「難道我收藏了從小到大還有同學的進步獎獎狀，也要拿出來擺嗎？」
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