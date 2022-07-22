不吃油較健康？營養師破解六大「用油迷思」

很多人推崇的健康用油觀念，但暗藏許多不正確的觀念！到底該怎麼聰明選油與用油？有什麼標準可以依循呢？營養師李婉萍表示，人體需要好油，吃對油跟吃對食物一樣重要，她整理出六大生活中常見用油迷思，快來看看你誤踩了幾項？

很多人為了健康不敢吃油，其實適量油脂可以調節生理機能，因此選好油才是關鍵。 圖/shutterstock

迷思一：不吃油更健康嗎？

李婉萍指出，人體需要油脂調節生理機能，脂肪不只能成為能量來源，還能在當人們遭逢室外低溫或受到衝撞時，發揮保護的功用。如果完全不吃油，身體健康會出問題，應該適量攝取。因此，她建議吃油應適量，過量容易造成身體負擔，影響健康。

迷思二：年紀大、注重養生，少吃油可以嗎？

「當然不可以」李婉萍說，油脂除了對健康有益以外，還可以增加進食的滿足感。她常遇到許多人施行少油飲食法，但事實上油品可以增加食物的美味，把營養價值帶出來。如果長期只吃清蒸、涼拌、水煮食物，因為料理變化較少，也降低新鮮感及滿足感。「過與不及都不好，適量攝取油脂，並選擇優質食用油」才是健康的關鍵。

迷思三：煎煮炒炸都用同一瓶油，可以嗎？

李婉萍說，不同油品有不同風味，且每一種油品耐受的溫度不同，油品一旦達到「發煙點」以上就會開始變質。她建議先認識不同油品各自的發煙點，根據烹調方式挑選適合的油品，用對的方式烹調，才能保持原來好油的成分。

不同種類的油品有不同的耐受溫度，搭配適合的烹調方式，才能保持原來好油的成分。 圖/shutterstock

迷思四：一次買超大罐油，反覆開關使用可以嗎？

如果家裡人口眾多、用油快，買大罐油當然沒有問題。但如果是一般小家庭又不常下廚，建議買小包裝比較不容易壞，料理時較方便使用。

一般小家庭又不常下廚，或是要用香油、橄欖油製作風味料理，建議買小包裝較不容易壞、料理時較方便使用。 圖/shutterstock

迷思五：挑選油品時，植物油比動物油健康嗎？

李婉萍表示，豬油、牛油等動物油含較多飽和脂肪酸，攝取過多容易影響健康，建議選購不飽和脂肪含量高的植物油，例如葵花油、芥花油、調和油、橄欖油等來代替動物油脂。

李婉萍提醒，雖然植物油相較於動物油健康，但如果沒有經過專業製程生產出的植物油，也可能產生不利健康的反式脂肪。

迷思六：如何避免挑到反式脂肪的油品？

李婉萍指出，民眾平常應該盡量避開使用酥油、人造奶油等反式脂肪製作的烘焙食品。另外，再購買食用油前，養成檢查營養標示的習慣，除了檢視油品的營養成分外，也須注意反式脂肪的含量標示，盡量選擇可信度高的品牌和通路，較有保障。

營養師李婉萍。 圖/李婉萍營養師提供

除了營養師整理的六大「用油迷思」，也可透過選油三撇步養成挑選食用油的好習慣，避免買到含有反式脂肪的油品：

1.檢查營養標示：避免反式脂肪影響健康，許多歐美國家，早已強制包裝食品標示反式脂肪含量。而國內食品法規規定，業者須註記詳細的反式脂肪含量，購買油品前請記得檢查營養標示中反式脂肪的含量。

2.選擇知名大廠：在知名品牌專業控管下，例如得意的一天，不論是油品原料、製程、檢驗等，都採取高標準、高嚴謹，確保生產的植物油避免反式脂肪，讓消費者安心食用。

3.挑選有國際驗證的產品：除了獲得國家級健康食品認證外，建議挑選擁有國際品質驗證的油品，例如A.A. 100% 無添加驗證、慈悅雙潔淨標章、SQF國際食品品質驗證的油品，讓消費者烹煮料理時，品質更有保障。