電費一年多200萬！肉品市場、魚市場盼納入農事服務業

台電調漲用電大戶15%電價，造成全台肉品市場、魚市場等批發市場的經營壓力。台電認定農產批發市場為「批發業」引起不滿；近期中華民國品發展協進會將行文給農委會與經濟部，爭取將批發肉品市場納為「013-農事及畜牧服務業等類別」免調漲電價類別，否則部分肉品市場恐出現虧損、難以維持營運。

雲林縣肉品市場總經理黃加安表示，這幾年，環保意識抬頭，蒸氣鍋爐用油，汙水處理費，燙豬毛、淤泥處理費，每年都高漲；他從101年到此服務至今，事業廢棄物處理費用漲了快一倍，再來電費調整15%，壓力沉重，他表示，肉品市場應該是畜牧業的服務產業，不應該納入電費調漲範圍內。

黃加安說，全國肉品市場有22個，必須要拍賣頭數超過1000頭，才能維持基本的人員運作費用，但全台卻有僅有8家肉品市場拍賣量超過1000頭豬；以雲林肉品市場為例，屬於公營單位，是維持民生必需的必要設備，即便不划算，為了維持民生所需，就少拍賣一點。

他表示，若以東部為例，地理環境影響較為封閉，宜花東三個肉品市場加起來，一天拍賣不到1000頭，幾乎難以維持一個市場的營運，連加班費都發不出來，現在又要被匡列漲電價，會衍伸很多問題。

黃加安表示，雲林是全台第二大的養豬大縣，以雲林肉品市場為例，一個月的電費約110萬元，漲電費後，估算一年要增加180萬元；雲林肉品市場肩負豬肉產銷調節功能未來要改建，要導入冷鏈物流系統，增加冷凍設備、凍庫，漲電費對市場是雪上加霜。

同樣問題也發生在魚市場，台北魚市總經理陳志芳表示，電價是否調整，主要是用營業登記證的稅籍資料去認定，但卻不了解農漁業的經營樣態，台電認定魚市場是「批發業」，但漁產批發跟食品、工業產品的批發業完全不一樣。

全台有13個消費地魚市場（如台北、台中、嘉義等市場），以及34個生產地魚市場（各漁港漁市場）。陳志芳說，農產品批發交易市場，肉品市場、魚市場應該一起看待，包括農漁會，也有很多類似的設施，建議應該整合，歸類於維持民生所需、專屬服務農漁民的「農產服務業」，而非一般的「批發業」。