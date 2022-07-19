影／振奮人心！超越國外紀錄 21周又5天早產女嬰過難關順利成長

中山醫學大學附設醫院新生兒科主任王杏安說，院內周數最小、21周又5天極低體重早產女嬰去年10月出生時，體重如一鋁罐飲料僅370克，宏亮哭聲展現堅強的求生力量，讓醫療團隊破例插管搶救，她勇敢挺過生命關卡，今年5月脫離供氧，如今矯正年齡5個月，體重6.3公斤，順利成長，和足月兒一樣正常，振奮人心。

王杏安說，按優生保健法，22周以下早產兒因為預後不佳，一般都是不特別急救，這名女嬰出生的那一聲宏亮哭聲，展現堅強的求生力量，醫療團隊破例插管搶救了這個小小的生命。

王杏安指出，國外紀錄上最小的早產兒出生體重為212克，但周數為23周，周數越小意味著成熟度不佳，存活率越低，這名女嬰出生僅21周又5天，堪稱超越國外紀錄上最小早產兒。

她說明，面對過去幾乎無21周存活的案例，如此艱鉅的困難任務，例如保溫箱雖可提供高達80%以上的濕度，但幾無角質的皮膚，不斷地散失體液是個困難外，皮膚破損無法固定所有建立的管路，以及帶來的感染都讓醫療團隊面臨困難重重。

王杏安說，縱使醫療設備和技術侷限，但這名女嬰的的求生意志，讓醫療團隊利用巧思不顧一切想辦法克服種種難題，在照護六個月裡，女嬰肺部發育不成熟，嚴重的呼吸窘迫症候群，歷經傳統呼吸器、高頻震盪呼吸器等的治療；因皮膚的不成熟，被包裹在無菌的聚乙烯袋，住在溫暖且濕度極高的保溫箱中，藉以模擬在子宮發育的環境，以減少體液的散失。

王杏安說明，女嬰還經歷動脈導管栓塞術，壞死性腸炎併發腸穿孔及腹膜炎的引流手術，早產兒視網膜病變的雷射和眼球內注射手術，挺過生命難關，今年4月在矯正年齡近兩個月時，體重成長到4600克，她戴著鼻導管氧氣搭配藥物控制順利回家照護，出院前醫護準備蛋糕幫她慶祝。