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「轉蛋法」上路　玩家能安心了？「遊戲產業喊不要霸凌」近年聲量最高

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文／洪偲瑀

手機遊戲發展多年，法規面終於迎來長足進步，消保會日前通過俗稱「轉蛋法」的「網路連線遊戲服務定型化契約應記載及不得記載事項」，規定揭露機會型商品機率，未來玩家抽卡、轉蛋將更透明放心。

為何會有「轉蛋法」？

在「轉蛋法」通過之前，許多手遊業者也會自行公布一部分抽獎商品機率，但由於是片面公布，因此難以驗證真實性，事實上，這也是此波修法的起因，由於去年實況主丁特在實測韓國手機遊戲《天堂 M》道具製作機率時，發現成功機率似乎低於官方說法（製作道具「紫布」之機率僅 2.3%，遠低於官方公布的 10%），質疑代理商遊戲橘子作假一事引起熱議，演變為後續修法契機。

原先部分手遊業者會自行公布抽獎商品機率（示意圖）

▲原先部分手遊業者會自行公布抽獎商品機率（示意圖）

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新的「轉蛋法」跟以前業者自行公布機率有何不同？

在今年6月公平交易委員會對遊戲橘子做出新臺幣 200 萬元罰鍰處分後，消保會近日也跟進通過網路遊戲相關的修正草案，主要規定遊戲業者必須在遊戲包裝、官網、登入頁、購買頁等處充分揭露商品中獎機率，且明令須遵守以下事項：

◆商品「中獎機率」範圍：是否須付費、完成某活動後有多少機率可以獲得獎品都要載明。

◆商品「取得方式」：不論是透過抽獎、合成或製作，只要有牽涉到「付費」，都必須揭露機率。

◆商品機率「揭露方式」：不能光以「超高」、「超低」、「跟某國版本一樣」這類用語揭露，必須使用客觀的「數字百分比（%）」確實載明。

該法也規定違反者最高可處50萬元罰鍰，並得逐次處罰，不過將來在該法影響下，廠商的揭露誠實度，以及公正第三方驗證機制的建立成效，還有待觀察。

得之不易的轉蛋法

利用《KEYPO大數據關鍵引擎》輿情分析系統觀察近一年「轉蛋法」聲量趨勢，可以看出兩大聲量高峰都在討論「轉蛋法」推行過程中，來自經濟層面的挑戰，分別是去年12月初，經濟部針對立法納管轉蛋機率、設立第三方驗證等機制採取保守看法，認為將不利於國內遊戲代理商等產業發展，以及12月底，在修正草案公聽會上，遊戲業界的與會代表表示：「玩家於轉蛋法連署平台和論壇上的留言都蒐證完了」、警告「玩家別亂說話霸凌遊戲產業」，都引起網友熱議，對比如今立法通過的成果得之不易，未來的監管挑戰也將持續。

轉蛋法一年內聲量趨勢變化

▲轉蛋法一年內聲量趨勢變化

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