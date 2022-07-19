「轉蛋法」上路 玩家能安心了？「遊戲產業喊不要霸凌」近年聲量最高
文／洪偲瑀
手機遊戲發展多年，法規面終於迎來長足進步，消保會日前通過俗稱「轉蛋法」的「網路連線遊戲服務定型化契約應記載及不得記載事項」，規定揭露機會型商品機率，未來玩家抽卡、轉蛋將更透明放心。
為何會有「轉蛋法」？
在「轉蛋法」通過之前，許多手遊業者也會自行公布一部分抽獎商品機率，但由於是片面公布，因此難以驗證真實性，事實上，這也是此波修法的起因，由於去年實況主丁特在實測韓國手機遊戲《天堂 M》道具製作機率時，發現成功機率似乎低於官方說法（製作道具「紫布」之機率僅 2.3%，遠低於官方公布的 10%），質疑代理商遊戲橘子作假一事引起熱議，演變為後續修法契機。
▲原先部分手遊業者會自行公布抽獎商品機率（示意圖）
Image Source：pexels
新的「轉蛋法」跟以前業者自行公布機率有何不同？
在今年6月公平交易委員會對遊戲橘子做出新臺幣 200 萬元罰鍰處分後，消保會近日也跟進通過網路遊戲相關的修正草案，主要規定遊戲業者必須在遊戲包裝、官網、登入頁、購買頁等處充分揭露商品中獎機率，且明令須遵守以下事項：
◆商品「中獎機率」範圍：是否須付費、完成某活動後有多少機率可以獲得獎品都要載明。
◆商品「取得方式」：不論是透過抽獎、合成或製作，只要有牽涉到「付費」，都必須揭露機率。
◆商品機率「揭露方式」：不能光以「超高」、「超低」、「跟某國版本一樣」這類用語揭露，必須使用客觀的「數字百分比（%）」確實載明。
該法也規定違反者最高可處50萬元罰鍰，並得逐次處罰，不過將來在該法影響下，廠商的揭露誠實度，以及公正第三方驗證機制的建立成效，還有待觀察。
得之不易的轉蛋法
利用《KEYPO大數據關鍵引擎》輿情分析系統觀察近一年「轉蛋法」聲量趨勢，可以看出兩大聲量高峰都在討論「轉蛋法」推行過程中，來自經濟層面的挑戰，分別是去年12月初，經濟部針對立法納管轉蛋機率、設立第三方驗證等機制採取保守看法，認為將不利於國內遊戲代理商等產業發展，以及12月底，在修正草案公聽會上，遊戲業界的與會代表表示：「玩家於轉蛋法連署平台和論壇上的留言都蒐證完了」、警告「玩家別亂說話霸凌遊戲產業」，都引起網友熱議，對比如今立法通過的成果得之不易，未來的監管挑戰也將持續。
▲轉蛋法一年內聲量趨勢變化
Image Source：《DailyView網路溫度計》
延伸閱讀
✎ 媒體能向Google、臉書收費嗎？NCC：已著手研究可行性
✎ 數位健康證明SHC格式 美日澳適用！赴日旅遊免居隔、免檢疫
✎ 蘋果、Google皮繃緊！歐盟立兩大數位新法 保障市場自由
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言