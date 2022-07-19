快訊

高中免試入學上午11時放榜 各學區查詢網址在這裡

放桌上恐傾斜晃動！iPhone 14 Pro鏡頭比12 Pro凸出2.78倍

立即打第四劑還是等Omicron BA.5疫苗？專家解析如何因應下一波新冠疫情

什麼漲價最沒天理？雞排、手搖都不是 網友公推冠軍是它！

DailyView網路溫度計／ DailyView網路溫度計
image source：pexels
image source：pexels

文／陳羿郿

「什麼東西漲價漲得沒天理？」國際原物料價格連年飆漲，許多店家、商品不堪負荷也難逃漲價命運，近日《網路溫度計》也報導，有「國民飲料」之稱的生活泡沫綠茶、紅茶悄悄換包裝，雖然多了容量30c.c.，售價卻從10元漲到12元。還有哪些東西價格漲幅最令大眾有感？

一名網友分享，自己到便利商店買康寶濃湯料理包時，結帳發現一包90元，「我把蓋起來的價格卡翻過來看，原本1包50是怎樣？」，店員也告訴原PO，「連西莎、口香糖、可樂都漲了他們也很無奈，每天都被客人砲轟」。讓原PO好奇詢問「什麼東西漲價漲得沒天理？」。

房價、手搖、雞排被點名

貼文一出，網友紛紛點名「房價」、「手搖」、「雞排真的變超貴...」、「我愛喝的柳橙汁從179漲到230幹，還是一瞬間」、「雞蛋4元到6元33%，而且好像變小顆，便宜的蛋白質漲成這樣」、「房價」、「上禮拜吃了一個士林雞排90...」、「早餐店加蛋加15」。

統整網友意見，有超過20位提到「房價」、12人提到「雞排」，「手搖」、「雞蛋」的漲幅也令網友相當有感。

image source：FB/2派克脆皮雞排

「漲價有感」關鍵字：房價、飲料、薪水

透過《KEYPO大數據關鍵引擎》輿情分析系統（時間：2022/01/19～2022/07/17）指出，「漲價有感」的關鍵字分別有，房價、飲料、衛生紙、雞蛋、便當等，其中，薪水也是熱門關鍵字之一，大家則是在討論薪水的增幅永遠趕不上飛漲的物價。

「漲價有感」的關鍵字分別有，房價、飲料、衛生紙、雞蛋、便當等。

image source：《KEYPO大數據關鍵引擎》輿情分析系統

分析說明

分析區間：本文分析時間範圍為2022年01月19日至2022年07月17日。

資料來源：

KEYPO大數據關鍵引擎》輿情分析系統擁有巨量資料，以人工智慧作語意分析之工具資料蒐集範圍：累積超過30億筆以上的網路數據庫，其內容涵蓋新聞媒體、社群平台、討論區、部落格、地圖評論等網站。

研究方法：
系統觀測上萬個網站頻道，包括各大新聞頻道、社群平台、討論區及部落格等，針對討論『漲價有感』相關文本進行分析，調查「熱門關鍵字」(註1)作為本分析依據。

*註1 熱門關鍵字：透過『KEYPO大數據關鍵引擎』輿情分析系統，萃取網路上的文章與主題共同出現的關鍵熱詞；次數越多，字詞越大；可用來釐清核心議題與重點人事物。

延伸閱讀

舊金山奇景房子歪一排！房價曝光　網問：跟台北蛋黃區比誰貴？

台中西屯31年前一坪不到10萬？低價原因：出現建商搶照潮

花東地區房價漲幅偏小？鄉民反酸：早就飆到你買不起了

漲價 雞排

延伸閱讀

90元雞排、70元乾冬粉都不是最貴？台灣「漲價冠軍」是它 民眾嚇傻

3.4兆全捐！比爾蓋茲宣布捐出全部資產告別富豪榜 全球震撼

為什麼「水瓶座很怪」？半年內聲量破11萬 夏克立、人際關係、孤獨成熱門關鍵字

為什麼長輩對信用卡超反感？ 網友一面倒：去問喬治和瑪莉

相關新聞

爭鮮攜手米其林餐盤baan！3款「泰式壽司」新上桌

夏天換口味！連鎖迴轉壽司「爭鮮」本次首度攜手米其林餐盤推薦泰式餐廳「baan」，聯名推出「炙香東蔭比目魚」、「黃咖哩蟹絲...

7-ELEVEN「天素地蔬」聯名「陽明春天」打造4款美味異國風餐點

蔬食已成為近年不可忽視的熱門飲食趨勢，7-ELEVEN發揮永續綠「食」力，自有品牌「天素地蔬」自2020年商品上市以來不...

「海量香菜漢堡」來了！搭配加拿大牛肉超刷嘴，再嚐鮮小黃瓜香菜氣泡飲

許多人懼怕的香菜居然要推出漢堡了，而不是一些香菜而是「海量生菜」，這回知名美式餐廳品牌「the Diner樂子」推出「是我香菜多漢堡」，可以吃到大量生菜與加拿大進口牛肉，還可以挑戰嚐鮮香菜小黃瓜氣泡飲，保證是香菜控的最愛！

鱸魚燒豆腐、苔拖蟹腿！「樂天皇朝」新菜上桌 抽獎免費吃

隨著後疫情時代，消費者再度重返餐廳用餐。為了讓民眾能夠品嚐的主廚手藝，來自新加坡的「樂天皇朝」，本季以經典上海菜為出發點...

麥當勞「皮卡丘置物盒」超萌登場 加碼寶可夢限量包裝

麥當勞自7月20日起，新推出「皮卡丘置物盒」，以立體的皮卡丘造型，為粉絲們帶來滿滿的療癒感。活動期間針對麥當勞分享盒、中...

吃得到Heritage肉桂捲！COFFEE LAW「老宅咖啡館」限時登場　結合展覽、藝術、講座的話題場域

期許人人都能找到專屬自己喜愛咖啡生活的「COFFEE LAW」今夏攜手連雲建設的「Urban Renewal Hub 都市再生願景館」展覽空間，共同打造一座限時 136 天的老宅再生咖啡館，在有時效性的場域，COFFEE LAW 以咖啡生活為載體結合展覽、藝術、講座等多元活動，共同闡述對城市的想像。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。