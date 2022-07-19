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比熱播韓劇還精彩！5大南韓必看戀愛實境節目 它聲量破萬被譽為「戀綜天花板」

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image source:翻攝IG／tving.officlal
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文／姜雅馨

不少人對於戀愛都有所憧憬，但是好對象可遇不可求，在還沒碰到真正心儀的另外一半之前，你也想沈浸在戀愛泡泡的浪漫氛圍裡嗎？以下《DailyView網路溫度計》小編就帶你盤點近期熱門的5個南韓綜藝戀愛實境節目，趕快把這些影集放入你的追劇口袋清單吧～

＃《換乘戀愛》｜網路聲量：44,793筆

《換乘戀愛》在去（2021）年播出第一季時就造成轟動！該節目邀請已經分手的五對情侶入住同間房子，在朝夕相處下可以看到前任與其他人的互動，每天晚上來賓也會透過簡訊向喜歡的人傳遞情意，從訊息到約會都讓來賓內心不斷糾結，不只觀眾跟著陷入情緒中，也讓該節目被譽為「戀愛真人秀的天花板」。

第二季在近日也正式播出，虐心又刺激的戀愛修羅場再次展開，網友也大推「這季大家個人魅力很夠，個性都很可愛又很不一樣」、「期待這季發展，感覺還是很好看」。

＃《Change Days》｜網路聲量：4,992筆

由Kaokao娛樂製作的綜藝節目《Change Days》（《交換情侶》），第一季由3對情侶藉由為期一週的旅行，讓交往已久的男、女朋友彼此交換約會對象，試圖探索戀情發展的可能性，在出遊最後一天選擇是否與現在的伴侶繼續走下去，還是和對方離別、迎接全新愛情的開始。

第二季改以4對情侶進行為期2週的旅行，觀眾也在PTT韓國娛樂版熱烈討論，「看了第二集後，都覺得自己快要不能呼吸了」、「真的很刺激，昨天一次追完3集」。

＃《伊甸園：本能的後裔們》｜網路聲量：1,064筆

《伊甸園：本能的後裔們》拍攝地位於濟州島「伊甸園之屋」，由8名年輕男女在6天內依循本能尋找真愛，不過節目播出後就因為尺度太大引發爭議，像是第一集就讓大家穿火辣比基尼、泳褲上陣，躲避球的親密肢體接觸也讓主持人李洪基、普美、Simeez數度懷疑「這個能播出嗎？」

該節目也要求出演者需要男女混住，讓網友留言評價「這個比《單身即地獄》更像《Too Hot to Handle》（《欲罷不能》）韓國版」、「節目設計好有趣，而且主持好可愛」，不過也有人表示「肌肉男第一集打躲避球摸女生屁股那裡我真的不行」。

《伊甸園：本能的後裔們》

image source:翻攝YouTube／에덴, 본능의 후예들

《伊甸園：本能的後裔們》

image source:翻攝YouTube／에덴, 본능의 후예들

＃《戀愛黑手黨》｜網路聲量：145筆

《戀愛黑手黨》將「狼人殺」、「天黑請閉眼」融入戀愛實境秀中，12位男女中藏有2對真實情侶，在兩天三夜的遊戲期間，單身男女除了要揪出身為黑手黨的真實情侶，還必須成功進行配對，才能抱回千萬韓元獎金，黑手黨若是成功攪局，也能獲得等值獎金。

第二季預告影片曝光來賓後也掀起網友暴動，參與嘉賓不乏YouTuber、模特兒、節目主持人等，讓觀眾紛紛表示「哇！我真的很期待這次的賽季」、「女神姜民正～看影片好像很好玩」、「期待見到鄭相浩」。

＃《男人們的戀愛》｜網路聲量：525筆

韓國首創以男性專屬戀愛為主題的真人秀《男人們的戀愛》，藉由8天在「男之家」相處時間，讓8位男來賓透過任務建立感情，每晚每位來賓都能在秘密電話亭與心儀對象通話30秒，不僅在節目中產生曖昧情愫，製作組也希望觀眾能夠以沒有偏見的視角關注發展。

《男人們的戀愛》首集播出後也獲得熱烈迴響，「真的超好看，原本不看戀綜的，希望大家多多討論」、「不知為何看這個比看男女戀綜還緊張」、「昌珉正炫+1，可以行李收一收去結婚了」。

分析說明

分析區間：本文分析時間範圍為20210718日至20220717日。

資料來源：

KEYPO大數據關鍵引擎》輿情分析系統擁有巨量資料，以人工智慧作語意分析之工具資料蒐集範圍：累積超過30億筆以上的網路數據庫，其內容涵蓋新聞媒體、社群平台、討論區、部落格、地圖評論等網站。

研究方法：
系統觀測上萬個網站頻道，包括各大新聞頻道、社群平台、討論區部落格等，針對討論『南韓戀愛真人秀』相關文本進行分析，調查「網路聲量」(註1)作為本分析依據。

*註1 網路聲量：透過『KEYPO大數據關鍵引擎』輿情分析系統，計算社群討論及新聞報導提及的文章則數，聲量越高代表討論越熱，能見度越高。

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