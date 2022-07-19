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免費送120元「香滷牛肉」！阿達師五星麵舖插旗桃園

聯合報／ 記者陳睿中/即時報導
阿達師五星麵舖提供2款拌麵、2款湯品，套餐價258元。圖／豆府提供
阿達師五星麵舖提供2款拌麵、2款湯品，套餐價258元。圖／豆府提供

繼今年4月在台北101開設首間門市後，豆府集團旗下的「阿達師五星麵舖」自即日起正式進軍桃園，插旗桃園台茂購物中心。為慶祝新店開幕，點購任一款滷味拼盤，就贈送「香滷牛肉」1份，現賺120元。開幕前6天，還可享「雞汁白豆干」19元的加購優惠價。

「阿達師五星麵舖」主打特色拌麵與湯品的組合，而全新開幕的台茂店也延伸至麻辣滷味，提供20種的單點滷味供民眾挑選。目前店內提供「椒麻炸蛋麵」、「櫻蝦醬拌麵」兩種拌麵，還有吃得到吃得到鴨血、凍豆腐、牛肉與老油條的「麻辣四寶湯」或「酸菜白肉湯」兩種湯品可供搭配，套餐價258元，共計4種組合，隨餐並搭配有3品開胃小菜與五星椒麻醬。

新加入的「麻辣滷味」，使用多種辛香料煉製成滷醬作為基底，有著迷人的麻辣香氣，包括有多種蔬菜、雞、鴨、豬還有魷魚頭等20種品項，最低每份25元。另外店內也提供3種滷味拼盤。其中「五星小拼盤」一次可以嚐到5種食材，每份98元；「豪華大拼盤」則是吃得到魷魚頭、豬耳朵、雞心、雞胗、脆腸、鴨舌等10種食材，適合2人享用，每份288元。

為慶祝新店開幕，7月19日當天，購買任一款「滷味拼盤」（98元起），就贈送價值120元的「香滷牛肉」1份，全店限量100份。開幕當日至7月24日期間，購買任一份經典套餐，即可用19元加購原價40元的「雞汁白豆干」1份，每日限量50份。

椒麻炸蛋麵搭配麻辣四寶湯，套餐價258元。圖／豆府提供
椒麻炸蛋麵搭配麻辣四寶湯，套餐價258元。圖／豆府提供
豪華大拼盤，適合2人享用，每份288元。圖／豆府提供
豪華大拼盤，適合2人享用，每份288元。圖／豆府提供
台茂店提供有20款麻辣滷味，最低25元起。圖／豆府提供
台茂店提供有20款麻辣滷味，最低25元起。圖／豆府提供
五星小拼盤，每份98元。圖／豆府提供
五星小拼盤，每份98元。圖／豆府提供

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