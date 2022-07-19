外出慎防熱傷害！ 專家估周四起可能更熱

中央氣象局今日表示，因太平洋高壓逐漸西伸增強，轉偏南風，但由於其勢力尚未完全伸展壟罩至台灣，各地大多為多雲到晴，午後中南部、大臺北地區及其他山區和近山區平地仍有局部短暫雷陣雨，降雨可能比昨天稍明顯，午後外出最好攜帶雨具以備不時之需，此外，清晨中南部沿海仍有零星短暫陣雨。

氣溫方面，天氣持續高溫炎熱，各地高溫約32至35度，大台北、宜蘭、台東地區及花蓮縱谷、屏東近山區平地或河谷有局部36度以上高溫發生的機率，中午前後紫外線偏強，外出應做好防曬並多補充水分，慎防熱傷害。

天氣風險公司分析師吳聖宇提醒，周四起，太平洋高壓的中心將逐漸來到台灣附近，午後雷雨的發展將更為減少，降雨範圍也將更往山區集中縮小，不過溫度可能會更高！一方面有來自高壓中心附近的下沉增溫，另一方面就是有來自大陸上的暖熱空氣東移，預報資料顯示台灣附近將位於相當明顯的暖區中心附近。

吳聖宇也說，因此從周四到周日甚至一直到下周一、二這幾天都要特別注意高溫的情況，尤其是都市地區以及部分背風區域，更要小心極端高溫出現的可能性，安排活動上也要多留意戶外溫度可能偏高的狀況，盡量安排室內活動較佳。