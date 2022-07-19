天氣好熱快中暑？中醫師提醒：薄荷油、白花油派上用場

最近天氣潮濕悶熱，一整天下來常常覺得頭暈頭痛、口渴胸悶、食慾不振，這種現象是中暑了嗎？究竟什麼是中暑呢？中醫師指出，暑病分為陽暑和陰暑兩種，如果因為不避暑熱而中暑，就是陽暑，可多補充水分，擦一擦清涼的白花油或薄荷油止暈昡，如果因為畏暑貪涼，冷氣電扇對著吹，不出汗體熱無法排出，感覺像中暑，這是陰暑，反而可能導致風寒。

現代醫學中，人們口中的中暑稱為熱傷害，程度由輕到重分為熱痙攣、熱衰竭和熱中暑，起因都是在高溫炎熱的環境，因為汗出過多且未適當補充水分與電解質 ，症狀有肌肉痙攣、體溫升高、頭暈痛、噁心嘔吐，最嚴重的是中樞體溫調節失常，體溫升高卻不出汗，體溫飆高超過40度以上且皮膚乾熱、無汗、心跳過快 、抽搐、失去意識稱為熱中暑，真正的熱中暑必須盡速就醫。

擁有多年看診經驗的中醫師邱瀞瑩表示，以中醫的理論，「暑」乃自然界本然存在的六氣之一，環境溫度濕度高時，人體自然會出汗，出汗後熱隨汗而出，身涼脈和，水分電解質補充適當的情況下，一般不致病，所以大部分在中醫門診遇到的病人，自己描述的「中暑」或「熱到」，事實上常常不是上面所提及的熱傷害的類型，反而更常見的是「陰暑」。

邱瀞瑩指出，在明代張介賓所著的「景岳全書」中就將暑病分為陽暑與陰暑兩大類。簡言之，暑季生病，有的確實是因不避暑熱而中暑，稱為陽暑，但更多的是因怕熱貪涼而中寒，稱為陰暑。

陽暑，就是開頭所提及的熱傷害，因為暑熱傷氣傷陰，因而出現大熱、大渴、大汗、脈浮氣喘甚至無氣以動的症狀，預防方式也如同現代醫學所建議的要避暑，補充水分電解質，塗抹像白花油、薄荷油清涼止暈昡之類的、中醫方面可以方藥益氣養陰，加速復原。

陰暑，在診間比陽暑更常見，起因是畏暑貪涼，換到現代就是冷氣電扇對著吹，本來為了瀉熱要出的汗只出了一點或根本未出汗，汗出不暢，身熱無法由汗而瀉，就更容易有中暑的感覺。

或者因為室內外溫差過大，汗出遇冷中了風寒，也會有頭痛、疲倦無力、身體緊繃痠痛的症狀，以為是中暑，事實上是中了風寒。避免陰暑的方法是平常要適當出汗，出汗後回到陰涼之處要等汗出盡、擦汗換衣，再吹風扇冷氣。

南投立特藥局蕭藥師提醒，天氣漸漸炎熱，飲食要注意，尤其要注意非必要的戶外活動要避免，不要在強烈的陽光下曝晒，以免中暑或引起其他的疾病。近期因較多民眾到戶外遊玩，一不小心就中暑了，都會到店里選購濟眾水、電解液、白花油、薄荷油、曼秀雷敦軟膏等來緩緩解因天氣炎熱造成的不舒服感。