夏日小旅行 隆田ChaCha園區推4條踏訪路線

台南市官田區隆田ChaCha園區「一遊為『圳』：夏園祭」重頭戲登場，暑假推出4條路線，邀在地專業導覽者帶路，踏訪相關水圳人文特色，即日起報名中，額滿為止。

台南市政府文化局說，這次共推出「時光之旅」、「尋味之旅」、「綠意之旅」與「乘風之旅」4條深度旅行路線，串連附近景點、在地文創小店與美食店家等，安排周日辦理，日期為7月24、31、8月14、21日，每人每月250元至600元不等，民眾可親自撿雞蛋、體驗香氛DIY及品嘗在地風味餐，把官田好玩好吃的私房景點濃縮在遊程中。

文化局長葉澤山表示，「時光之旅」將串連具有歷史意涵的烏山頭水庫、嘉南大圳與西拉雅番仔田文化，「尋味之旅」則從隆田ChaCha園區昔為鹽倉出發，探索官田米、蛋、竹等飲食文化；而「乘風之旅」，邀請民眾搭乘火車搭配騎乘自行車，前往後壁與林鳳營，與當地同樣從事文化資產保存的團體交流。

隆田ChaCha園區說，此次暑假深度路線邀請在地專業導覽者帶路，協助民眾了解水圳對地方發展貢獻，4條路線未來將成為官田旅行推薦遊程。園區也將於7月31日及8月7日推出「鳥首狀器」香錐手作體驗，讓考古走入常民生活。