乾隆的鏡子竟是歐洲黑魔法寶物 故宮破解400年之謎

國立故宮博物院北部院區今起於「南北故宮 國寶薈萃」展廳展出「阿茲特克帝國 黑曜石鏡」。這面鏡子先後被順治、乾隆、道光等三位皇帝珍藏，乾隆還為它賦詩「詠黑玉鏡」。但要到2015年，故宮研究團隊透過科技檢測。才發現這面鏡子竟是以罕見的中美洲阿茲特克帝國黑曜石製成，在歐洲中古世紀被認為具施行黑魔法的能力。倫敦大英博物館也珍藏了一面黑曜石鏡，是英國女皇伊莉莎白一世的御用占卜師的遺物。

故宮表示，這面「黑曜石鏡」推測是清朝時透過西洋傳教士，輾轉由歐洲進入清宮。順治皇帝曾召傳教士湯若望鑑定，乾隆、道光兩位皇帝為之賦詩歌詠。這面鏡子的材質在清朝被誤為是玉、玄武岩，近年故宮研究團隊透過科技檢測，確認此鏡是存世數量極少的中美洲阿茲特克黑曜石鏡。

「阿茲特克帝國黑曜石鏡」是中美洲阿茲特克帝國（西元15～16世紀）工匠，以當地火山區盛產的黑曜石製成。黑曜石鏡是象徵戰爭、巫術與黑夜的神祇「特斯卡特利波卡」（Tezcatlipoca）的代表物，同時作為統治貴族通神的媒介。

故宮表示，西元16世紀，隨著西班牙殖民者征服中美洲，阿茲特克帝國貴族的珍稀寶物運往歐洲，黑曜石鏡被視為具神祕能力、並擁有施行黑魔法的能力。使用黑曜石鏡施行黑魔法最有名的魔法師，莫過於是英國女皇伊莉莎白一世的御用占卜師及顧問約翰‧迪伊（John Dee）。迪伊使用的黑曜石鏡，現在是大英博物館的著名藏品。

根據故宮器物處研究員吳曉筠的研究，順治曾找來耶穌會傳教士湯若望協助鑑定黑曜石鏡。湯若望認為，該鏡是出自於「大西洋屬雅里嗎及賀仁兩國山中」，材質上則屬於建材用途的「巴薩勒得(玄武岩)」。之後乾隆命名為「黑玉鏡」，道光則稱其為「烏玉鏡」。直到此鏡來到台北故宮，才因一位美國地質學家的提醒，確認其為「墨晶」而非「玉」。