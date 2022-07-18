國際演出交流逐步解凍 疫後首支外國合唱團來台獻聲

亞洲年度規模最大合唱節慶「台北國際合唱音樂節」將於7月30日至8月7日盛大展開，因疫情睽違兩年再度邀來國外一流合唱團，與台灣在地優秀團隊輪番獻演，於台北及台中舉辦5場音樂會，以及一系列實體、線上週邊活動，帶來今夏最豪華的人聲饗宴。

由財團法人台北愛樂文教基金會主辦的台北國際合唱音樂節，於今年邁入第22屆，每年暑假邀請各國頂尖團隊與指揮大師來台交流演出及教學指導，至今累積多達91支國際合唱團、150位知名指揮家、3000餘名專業歌手參與。過去兩年外國團隊受限於疫情無法來台，隨著全球疫情日趨緩和，今年特別邀請到菲律賓民答那峨大學合唱團（The University of Mindanao Chorale）來台參與，將是自疫情後首支來台演出的外國合唱團。

民答那峨大學合唱團發跡於菲律賓南島，集結民答那峨大學內優秀歌唱菁英，橫掃多項國際賽事大獎，包括2017年韓國釜山國際合唱音樂節暨比賽大獎賽總冠軍、2018年日本第一屆東京國際合唱比賽混聲組與室內合唱組第一名，是亞洲近年備受矚目的新興合唱團。他們此次首度來台，除了在台北國家音樂廳進行兩場演出外，也將到台中中山堂帶來一場巡演。

台北愛樂表示，除了外國合唱團外，今年也再度邀請兩位國際指揮來台指導，包含來自匈牙利、也是台北國際合唱音樂節長年的駐節指揮大師嘉保‧豪勒隆（Gábor Hollerung），以及美國韓德爾與海頓協會常任指揮安東尼‧特列切克-金（Anthony Trecek-King），此次分別擔任指揮大師班及青少年節慶團導師，以及舉辦兩場線上合唱講座。

而今年也集結多組各具風格的在地優質團隊，展現台灣合唱音樂豐富多元的樣貌。演出陣容包含歐開合唱團、蝦米視障人聲樂團、新竹縣嘉興國小暨義興分校合唱團、木樓合唱團、迎曦女聲、青韵合唱糰、微光合唱團。此外，線上音樂會也邀請到烏克蘭、印尼、西班牙巴斯克自治區、波蘭、愛爾蘭等地首屈一指的合唱團共襄盛舉。

●「TICF22台北國際合唱音樂節」將帶來5場實體音樂會、4場線上音樂會、3項實體營隊課程、2場線上合唱講座，以及線上形式的台北國際合唱大賽包含11場精彩賽事。活動詳情請洽台北國際合唱音樂節官網https://www.ticf.tw/或Facebook粉絲專頁，購票請洽OPENTIX售票系統https://lihi1.cc/mA5zV。