快訊

陳佩琪臉書沈寂4個月為陳時中「重出江湖」 網炸鍋：餌吃太急了

前白宮醫生曝拜登認知能力有問題：恐無法做完整個任期

聽新聞
test
0:00 / 0:00

國際演出交流逐步解凍 疫後首支外國合唱團來台獻聲

聯合報／ 記者陳宛茜／台北即時報導
隨著全球疫情日趨緩和，今年的台北國際合唱音樂節邀請到菲律賓民答那峨大學合唱團（The University of Mindanao Chorale）來台參與，將是自疫情後首支來台演出的外國合唱團。圖／台北愛樂提供
隨著全球疫情日趨緩和，今年的台北國際合唱音樂節邀請到菲律賓民答那峨大學合唱團（The University of Mindanao Chorale）來台參與，將是自疫情後首支來台演出的外國合唱團。圖／台北愛樂提供

亞洲年度規模最大合唱節慶「台北國際合唱音樂節」將於7月30日至8月7日盛大展開，因疫情睽違兩年再度邀來國外一流合唱團，與台灣在地優秀團隊輪番獻演，於台北及台中舉辦5場音樂會，以及一系列實體、線上週邊活動，帶來今夏最豪華的人聲饗宴。

由財團法人台北愛樂文教基金會主辦的台北國際合唱音樂節，於今年邁入第22屆，每年暑假邀請各國頂尖團隊與指揮大師來台交流演出及教學指導，至今累積多達91支國際合唱團、150位知名指揮家、3000餘名專業歌手參與。過去兩年外國團隊受限於疫情無法來台，隨著全球疫情日趨緩和，今年特別邀請到菲律賓民答那峨大學合唱團（The University of Mindanao Chorale）來台參與，將是自疫情後首支來台演出的外國合唱團。

民答那峨大學合唱團發跡於菲律賓南島，集結民答那峨大學內優秀歌唱菁英，橫掃多項國際賽事大獎，包括2017年韓國釜山國際合唱音樂節暨比賽大獎賽總冠軍、2018年日本第一屆東京國際合唱比賽混聲組與室內合唱組第一名，是亞洲近年備受矚目的新興合唱團。他們此次首度來台，除了在台北國家音樂廳進行兩場演出外，也將到台中中山堂帶來一場巡演。

台北愛樂表示，除了外國合唱團外，今年也再度邀請兩位國際指揮來台指導，包含來自匈牙利、也是台北國際合唱音樂節長年的駐節指揮大師嘉保‧豪勒隆（Gábor Hollerung），以及美國韓德爾與海頓協會常任指揮安東尼‧特列切克-金（Anthony Trecek-King），此次分別擔任指揮大師班及青少年節慶團導師，以及舉辦兩場線上合唱講座。

而今年也集結多組各具風格的在地優質團隊，展現台灣合唱音樂豐富多元的樣貌。演出陣容包含歐開合唱團、蝦米視障人聲樂團、新竹縣嘉興國小暨義興分校合唱團、木樓合唱團、迎曦女聲、青韵合唱糰、微光合唱團。此外，線上音樂會也邀請到烏克蘭、印尼、西班牙巴斯克自治區、波蘭、愛爾蘭等地首屈一指的合唱團共襄盛舉。

●「TICF22台北國際合唱音樂節」將帶來5場實體音樂會、4場線上音樂會、3項實體營隊課程、2場線上合唱講座，以及線上形式的台北國際合唱大賽包含11場精彩賽事。活動詳情請洽台北國際合唱音樂節官網https://www.ticf.tw/或Facebook粉絲專頁，購票請洽OPENTIX售票系統https://lihi1.cc/mA5zV

疫情 音樂會 菲律賓

延伸閱讀

詩作譜曲 詠樂集推全場路寒袖詩選歌樂音樂會

防疫期間傳統不能斷 台灣北管戲曲音樂節今登場

超可愛嘉賓現身！A-Lin：厚臉皮就會實現夢想

王心凌「浪姐3」四公輪戰雙舞台 演出前扭傷腳崩潰了

相關新聞

出國旅遊露曙光？ 王國材：請觀光局研擬取消禁團令

外界企盼能早日開放邊境觀光，交通部長王國材今日受訪時說，交通部、觀光局都做好準備，包括外界關心禁團令何時能解除，已經請觀...

范欽慧十年磨一劍催生寧靜步道 盼人們聆聽自然

身兼野地錄音師等多職於一身的范欽慧，十年磨一劍，於「世界聆聽日」的今天見證太平山翠峰湖環山步道成為全球首條寧靜步道，期盼...

好市多急召回這款咖啡豆！專家曝「受潮恐有1毒素」 網驚：早上才喝

美式賣場好市多近日寄發通知單給消費者，表示「有機蘇門答臘咖啡豆」因為有少數包裝袋封口不完全，呼籲若持有封口不全之商品請勿食用，並攜帶會員卡至鄰近好市多辦理退貨。對此，毒理學專家招名威在臉書指出，咖啡豆一旦發霉，就可能產生十分頑強的赭麴毒素。

營養師：「壓力肥」可能是瘦不了的原因 並提6類食物改善窘境

有時人們會覺得已經有在運動了，怎麼還是瘦不下來，營養師高敏敏就指出，「壓力」也會是致胖的原因之一，並提出六個從食物下手的改善方式。

在地職人／父子檔刻出布袋戲偶黃金年代 許金棒傳承台灣木偶之父技藝

彰化縣許金棒是台灣木偶之父許協榮之子，13歲起就跟隨父親學雕木偶，父子倆雕刻出金光戲全盛時期的大俠百草翁、斯文怪客等角色，也是現今國內少數還能用傳統古早工法製作偶頭的老藝師，早年曾是紅極一時的文創產業。...

國際演出交流逐步解凍 疫後首支外國合唱團來台獻聲

亞洲年度規模最大合唱節慶「台北國際合唱音樂節」將於7月30日至8月7日盛大展開，因疫情睽違兩年再度邀來國外一流合唱團，與...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。