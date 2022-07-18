影／立委護陸蟹奔墾丁現勘 環團不滿官員亂講退席抗議

墾丁國家公園香蕉灣熱帶海岸林，陸蟹生態之豐居全球之冠，但每年卻有數千隻陸蟹慘死公路。立法院交通委員會今天由立委陳椒華代表，率團到墾丁現勘，會後提出現有道路抬升，於道路下方規畫生態廊道等5項因應方案，交通部將與墾丁國家公園管理處等單位評估，希望早日遏止陸蟹路殺慘劇。

此次現勘雖具體提出5項方案，但下午會商才剛開始就發生火爆插曲。墾管處長林文和說明香蕉灣土地分區現況時，把台26線公路以西至海域列為生態保護區，忽略公路以東也有大片生態保護區，讓屏東環盟前理事長洪輝祥相當不滿，怒斥他「處長怎麼當的？竟然一推為二」。洪爆氣批，公務員領國家薪水竟連保護區都推成這樣，讓人憤怒，最後退席抗議。

墾丁陸蟹生態豐富，根據陸蟹專家劉烘昌調查，從香蕉灣到砂島4公里，發現的潮上帶陸蟹就有34種，澳洲聖誕島不到20種就被喻為蟹島，墾丁陸蟹生態多樣性全世界最高，更顯珍貴。

這些陸蟹每逢生殖季就從棲地遷徒到附近海域釋幼，因途中需穿越台26線公路身陷險境，根據2019年調查，一年有3210隻橫死街頭。更引人關注的是，抱卵母蟹是最需要穿越公路的一群，為了繁衍下一代卻也死的最多，以該年死亡的233隻橙螯隱蟹為例，逾8成是抱卵母蟹，已對陸蟹生態形成重大衝擊。

陳椒華率團南下，先到香蕉灣現勘，之後轉往墾管處會商，最後提出5項因應方案，包括香蕉灣至砂島現有雙向兩線道，僅保留內側車道並抬升50公分，路面下規畫生態廊道，外側車道封閉或廢除等。

5項方案中還有人車改道或增建高架道等，墾管處長林文和直言，生態護育也需考慮居民使用權，改道等方案當地居民可能會有意見，恐有滿大阻力。陳椒華要求交通部與墾管處盡快展開評估，保護陸蟹越快越好。今天會勘明確提出5方案，堪稱是近年最大突破，劉烘昌說，陸蟹保育已倡議多年，政府終於看見此事，是好的開始。