塗鴉踢球大遊行 小孩當家擺市集 【2022花露露的童樂節】陪孩子們大玩特玩

今年暑假花露露陪孩子們大玩特玩！衛武營國家藝術文化中心在企業夥伴富邦集團的支持下，即日至7/24(日)三個週末推出【2022花露露的童樂節】，除了5檔廳院內演出的節目之外，公共空間更規劃戶外大遊行、親子導覽、迷你足球、親子工作坊、親子電影院、彩繪派對與市集等活動，多檔有趣好玩的活動絕對讓孩子們玩得不亦樂乎！花露露也要為小朋友們加油打氣一起防疫，即日起5-11歲兒童只要出示施打疫苗小黃卡，即可享有購買2張以上童樂節售票節目75折優惠，並可以在衛武營黃昏市集童樂節限定場享有指定攤位優惠。

圖／衛武營國家藝術文化中心 提供

愛動的大小朋友們看這裡!【2022花露露的童樂節】戶外活動讓大家跑起來，一同享受汗水淋漓的快感吧！「花露露大遊行：超現實夢遊」將從榕樹廣場北側入口出發，藉由移動演出的遊行式馬戲展演穿梭整座衛武營，搭配令人驚豔的舞蹈與雜耍特技演出，以孩童為主的體驗視角去挖掘表演空間、色彩與背後的故事。另外，採現場報名的「花露露彩繪派對：WeR藝術家」邀請到「衛武營藝術村-WeR」駐村藝術家王國仁、陳彥名、何佳真，用視覺藝術的造型美感，帶領群眾用畫筆一起彩妝衛武營。

衛武營與高雄市政府運動發展局首次合作舉辦的「花露露的迷你足球」準備開踢囉！讓小朋友除了在童樂節中體驗各式各樣的藝文活動外，同時發展多元的興趣，讓藝術與運動深入每位孩子的生活。

「這夏有趣！跟偶玩」互動式劇場7/23(六)、7/24(日)將由操偶師與戲偶一起示範演出，還可以製作自己的專屬小偶！

動靜皆宜的童樂節，活動期間同步於西側樹冠露台舉辦與富邦文教基金會合作的《藝起說故事》：花露露玩繪本，由藝人來賓為小朋友讀繪本，並把內容化為可愛生動的動畫形式呈現。《花露露的親子電影院》攜手momo mini親子電影院，於伴隨夏日晚風席地而坐，享受親子同樂共學的主題電影。

兒童導覽Let's GO!《尋找花露露》打造偵探闖關解密旅程，融入劇場與音樂元素， 7/23(六)帶領孩子動腦探索衛武營各處不為人知的祕密。有關【2022花露露的童樂節】相關節目與活動資訊，可至衛武營官網查詢。

疫情期間衛武營每日進行公共區域、密閉場所展演空間、電梯、手扶梯、廁所、設備等清潔消毒；各廳院於每場演出前後，進行前後台整體清消；廁所、觀眾容易接觸表面每小時清消1次；四個廳院的每排座椅和外場售票櫃檯等設備，皆使用長效抗菌、抗病毒鍍膜；同時定時使用超微粒水霧機、空氣霧化器、紫外線消毒燈車清消。所有觀眾與工作人員，在廳院內與演出時應全程配戴口罩，演出時也禁止飲食。衛武營嚴格落實各項防疫措施，提供給大家安全安心的展演環境。