五大洲佛青 研討智慧創新弘法

佛光青年二十五周年、二○二二年國際佛光青年會議於十六日線上實體、全球同步開幕，全球五大洲、二十八個國家地區，近千位佛光青年在雲端相聚，以「智慧與創新」為主題，也為新成立的分團、各級白象幹部及講師授證；隔日舉行閉幕典禮，總結兩天會議內容、回顧及展望未來，期望二○二三年相約佛光山，舉辦實體會議。

與會人員包括：佛光山副住持慧開法師、國際佛光會祕書長覺培法師、國際佛光會世界總會東北亞副祕書長依來法師、國際佛光會世界總會歐洲副祕書長滿謙法師、國際佛光會世界總會大洋洲副祕書長滿可法師、國際佛光會世界總會東南亞副祕書長覺誠法師、國際佛光會世界總會非洲副祕書長慧昉法師、國際佛光會世界總會美西副祕書長慧東法師、菲律賓佛光山總住持永光法師、紐西蘭佛光山住持滿信法師、佛光祖庭宜興大覺寺都監妙士法師、佛光山都監院頭單文書慧屏法師、國際佛光會世界佛光青年總團副執行長如彬法師、國際佛光會世界佛光童軍總團輔導法師覺多法師、國際佛光會中華總會副祕書長有容法師、國際佛光會中華佛光青年總團執行長有度法師、國際佛光會青年發展委員會主任委員陳澄慧、國際佛光會青年發展委員會副主任委員史庭如等。

印度10貧村 改造成希望之村

今年青年團於印度成立第一個分團──印度清奈佛光青年分團，源自二○一八年國際佛光會走入印度偏鄉，將十個貧困村改造成「希望之村」。 圖／印度清奈佛光青年分團提供

國際佛光會世界佛光青年總團執行長慧傳法師分享，佛光山開山星雲大師一九九七年頒發二十三個青年分團證書，至今已有二百三十六個青年分團成立；法師強調，幹部對於青年分團的重要性，如同大樹樹根的深度與廣度，造就樹的高度與枝葉繁茂的程度，亦如人間佛教照顧眾生的幅員愈來愈大，鼓勵青年加入幹部的行列，一同將星雲大師的理念推廣出去。

「佛教需要青年，青年需要佛教！」國際佛光會署理會長慈容法師表示，當初自己不到二十歲，面對佛教被人批評的年代，走進寺院參加合唱團，一九五五年跟隨星雲大師宣傳《大藏經》環島佈教隊，把對佛教改變的影響力擴展出去。慈容法師感謝星雲大師對佛教改變的智慧與創新，從原本一個迷信、消極、沒有青年人的現象，大大翻轉觀感，並影響至全世界。

開幕典禮上為全球六十九位佛光青年及九個新分團授證，包含四十二位白象一級幹部、十九位白象二級幹部、三位白象三級幹部、五位善財／妙慧講師；新成立分團有美國芝加哥佛光青年分團、美國休士頓佛光青年第二分團、印度清奈佛光青年分團、巴西里約佛光青年分團、美國奧斯汀佛光青年第一分團、美國奧斯汀佛光青年第二分團、馬來西亞居鑾佛光青年分團、馬來西亞加里爾峰佛光青年分團、中華金剛佛光青年分團。

其中，印度第一個分團於今年誕生，成立契機為二○一八年佛光會走入印度偏鄉，實踐以慈善福利社會，把十個貧困村落改造成「希望之村」，除了為當地民眾帶來翻轉生命的機會，也盼望讓印度佛教再次復興。

為期二日的課程豐富、多元，有國際佛光會世界總會總會長心保和尚的主題演說、各洲團務報告、佛光之夜、分組討論、工作坊、綜合報告等。

回歸本來面目 幸福最高境界

二○二二年國際佛光青年會議，全球五大洲、二十八個國家地區，近千位佛光青年雲端相聚。 圖／中華佛光青年總團提供

分組討論結合聯合國永續發展目標（SDGs），分為「良好健康與社會福利」、「良質教育」、「氣候行動」三主題，新加坡佛光青年分團團長楊雅婷、台北佛光青年第二分團周裘語、馬來西亞新山佛光青年團長盧湧權代表報告，以新春禮籃、線上共學、無肉夜市為例，依不同時區和州別，分三時段進行討論；第二天重頭戲──五大主題工作坊，共五百零八位青年參與。

「恭喜大家，我們走在幸福的道路上！」覺培法師以《星雲大師談幸福》敘述「幸福」是人們終其一生的追求，但幸福境界有三種層次：物質享受是第一層；在人際網絡構築幸福基地是第二層；找尋內心本來面目，開發慈悲心、歡喜心，在行住坐臥、起心動念裡歡喜修行，是幸福的第三層，勉勵青年「以今生的光華結福緣、積福德，連結到來世的福報，是幸福的最高境界」。