筆筆刷卡換旅遊金 「玉山易遊卡」回饋最高10% 線上3步驟快速辦卡
國門解封在即，瞄準疫後爆炸性旅遊商機，玉山銀行攜手易遊網推出國內首張旅遊平台聯名卡「玉山易遊卡」，打造以金融、旅遊、數位消費為主的旅遊生態圈，以最高10%回饋，讓每一筆刷卡消費都成為夢想旅遊金，輕鬆賺取下一趟旅費。「玉山易遊卡」卡面以璀璨星空搭配廣袤地球設計，更自即日起限量發行LED卡面1萬張，感應支付時卡面上的流星將同時亮起，象徵為旅人點亮星空、照亮旅程，邁開腳步踏向世界各地。
「玉山易遊卡」集結雙品牌資源，每一筆刷卡消費都能賺取易遊網eMoney點數回饋，1點等於1元，於易遊網折抵消費金額無上限。於易遊網官網或App刷卡消費享3%回饋無上限，2022年9月30日前新戶首次申辦正卡且核卡，享5%回饋無上限；若符合加碼條件，購買機票或訂房還能再獲5%回饋，最高10%回饋。不只易遊網站內消費享回饋，站外一般消費亦可獲國內1%、國外2%回饋無上限，2022年12月31日前不分新舊戶首次申辦正卡且核卡，再享易遊網訂房金800元，國內外旅宿都可折抵。
消費者不僅從辦卡、消費到客戶服務，都可在玉山銀行、易遊網官網或App裡完成，核卡後還能直接升等易遊網白金會員2年，享高階會員專屬禮遇及眾多卡友超優回饋，為提供更便捷的服務，核卡後更立即可於易遊網App獨家即時綁定「玉山易遊卡」，不需等待實體卡寄達，就能直接於易遊網官網及App即時用卡。
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