分期還錢還要自扣手續費？摳門好友引熱議 網勸：快放生！

天下豈有不散的宴席？近日一名網友於熱門網路平台Dcard心情板上發出一篇親身經歷的「摳門好友的激省事蹟」，詢問廣大網友是否應該要疏遠他？文章一出便引來網友們大呼不可思議，不少網友勸放生外，也有網友詢問原Po是否還缺朋友？

該名網友提到，自己與好友從小便感情不錯，可以說是稱兄道弟，平時自己有難朋友也會出力相助，但沒想到近期的摳門事蹟讓該名網友嚴重懷疑，兩人友誼的忠貞度是否經得起考驗？

事蹟一：朋友老是借錢不還，還錢還自動扣銀行手續費

該名網友提到朋友曾在大三時因打麻將與跑夜店花光積蓄，向他借五萬元支付房租，卻一直到去年畢業都未主動還款，即便在三催四請下還完，但竟然分成三筆支付，每筆還自扣銀行轉帳手續費15元，讓原Po哭笑不得。

事蹟二：吃海底撈斤斤計較，少出就算，連銀行現金回饋也要坑

兩人與共同好友共4人吃頓海底撈慶生，總共花費3,800元，理應四人彼此平分，但好友卻提出自己並未喝飲料，同時也點青菜多，主張要少付費。網友不想在慶生歡樂時刻壞了興致因此並沒有反對，沒想到好友卻拿著計算機算了算，將原先要給原Po的475元硬是只給了285元，並告訴他這是因為原Po使用的信用卡有5％現金回饋，就當作是送給好友(自己)，所以自行扣除了。

事蹟三：沒參加婚宴、沒付禮金卻硬要吃喜餅

公司女同事結婚宴客，兩人都受邀參加，好友因故無法出席，理當不會有喜餅。沒想到隔週該名網友上班時，女同事多拿一盒喜餅請原Po轉幫忙轉交好友，表示有收到好友給他的私訊，告知週六雖然沒能沒出席，但禮金已委託網友一起交付，再請新娘記得提供喜餅。讓該名網友傻眼，連這種喜餅好康都不錯過。

文章一出，引發不少網友共鳴「差點以為是我朋友」、「以為自己AA蛋糕錢已經夠摳了，居然還有這麼更不要臉的人…」，也有不少網友留言「太扯」、「海底撈那個太誇張」、「連刷卡回饋金都要計較也太誇張了吧」，還有網友吐槽「你是不是沒朋友？怎麼跟他混這麼久？」。多數網友一面倒建議該名網友放生友誼。

其實近年來不少銀行推動數位轉型，透過更好的優惠吸引新客或希望增加客戶黏著度，以今年第一季上線的純網銀將來銀行為例，所推出的將將卡，提供高達5%的現金回饋，本次網路熱議文章便推測是使用將來銀行的簽帳金融卡才有辦法從475元變成285元。更有網友打趣說，「將來銀行真是躺著也中槍」，藉此不難看出網路銀行的各項優惠勢將成為接下來金融大戰的焦點戰場。

純網銀上路，推出多樣化優惠提供消費者更方便的金融選項。 圖／吳聰賢攝影