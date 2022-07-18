出國旅遊露曙光? 王國材:請觀光局研擬取消禁團令

外界企盼能早日開放邊境觀光，交通部長王國材今日受訪時說，交通部、觀光局都做好準備，包括外界關心禁團令何時能解除，已經請觀光局做好準備、研擬相關措施，向中央流行疫情指揮中心提案，目前則盼旅行業者把國旅、遊程做好，未來就能迎接國際旅客。至於8月是否有機會進一步開放？王國材則呼籲業者不必太著急，要待指揮中心拍板。

王國材今日受邀出席「接軌國際．永續美好生活」論壇，致詞時指出，在邁向2050淨零碳排的道路上，交通部大力推動低碳公共運輸、向山致敬、向海致敬措施，積極行銷自行車旅遊及鐵道旅遊，並支持觀光業數位轉型，來實現低碳觀光，響應淨零碳排。疫後台灣觀光將以推動四季旅遊、綠色觀光為重點目標。

王國材更提到，從7月15日開始推動悠遊國旅補助方案，藉由多項補助措施鼓勵國內旅遊，希望國人能走出戶外看看台灣的好山好水好風光；觀光業也能夠藉此先熱身，提供好的遊程與服務，帶動整體國旅市場，進而迎接全世界的觀光客。

國際疫情漸趨平穩，台灣邊境有望解封，雄獅集團舉辦「接軌國際．永續美好生活」論壇，根據「疫後全球觀光趨勢」與「亞太區疫後線上旅遊發展趨勢」分析顯示，全球46%旅客希望有更多綠色交通方式可供選擇；並攜手財團法人台灣經濟研究院發佈「永續旅遊生活趨勢調研報告」，有49%的台灣旅客認同永續旅遊概念，並願意下次出遊時選擇永續旅遊；超過9成的人願意支付更多旅費參與永續旅遊。