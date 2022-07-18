好市多急召回這款咖啡豆！專家曝「受潮恐有1毒素」 網驚：早上才喝

美式賣場好市多近日寄發通知單給消費者，表示「有機蘇門答臘咖啡豆」因為有少數包裝袋封口不完全，呼籲若持有封口不全之商品請勿食用，並攜帶會員卡至鄰近好市多辦理退貨。對此，毒理學專家招名威在臉書指出，咖啡豆一旦發霉，就可能產生十分頑強的赭麴毒素。

多名網友在臉書「Costco好市多 商品經驗老實說」上發文，表示收到好市多寄發的商品異常通知單，信件內容指出在5月22日至6月9日期間販售的「有機蘇門答臘咖啡豆」，其中有少數商品包裝袋封口不完全，呼籲消費者若持有封口不全之商品請勿食用，並攜帶會員卡和商品至鄰近好市多辦理退貨。

一名網友在臉書發文表示，直到收到好市多的通知才發現商品異常，因為要把咖啡豆包裝的背膠撕開，才會看到封口是不是完整的，「沒注意已經喝完一包，沒開的得退⋯可惜了好豆」。此外，另一名網友發文貼出照片和通知單內容，直呼「檢查後真的有一個大洞耶，不注意會錯過」。

貼文底下引起討論，不少網友紛紛表示，「哇！妳說我才知道是哪裡沒封好，不然我都以為我買的這包沒問題」、「我已經喝完只剩袋子的說」、「哇！要來檢查一下了」、「我今天早上才剛打開來喝，下午就收到這份退貨單了」。

對此，毒理學專家招名威在臉書發文，表示咖啡豆一旦受潮發霉，就可能產生十分頑強的赭麴毒素，其中又以赭麴毒素A毒性最強，且於實驗動物已證實具有致癌性。不僅如此，他提到「一旦誤食赭麴毒素A，就很容易累積在人類體內不易去除，即使利用煮沸或是高溫持續燒烤5分鐘，至多也只能破壞7成的毒素，若重烘焙10到20分鐘，甚至至少還有2成仍具有此毒性」。