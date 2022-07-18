營養師：「壓力肥」可能是瘦不了的原因 並提6類食物改善窘境

有時人們會覺得已經有在運動了，怎麼還是瘦不下來，營養師高敏敏就指出，「壓力」也會是致胖的原因之一，並提出六個從食物下手的改善方式。

她在臉書粉專「高敏敏 營養師」發文表示，其實人們有時不是因為吃太多或沒運動才導致變胖，「壓力」也是讓體重不斷上升的原因之一。

她解釋，人在長期高壓力狀況下就像吃了類固醇，導致脂肪易儲存，而壓力荷爾蒙容易讓肌肉變成能量來源，導致肌肉流失，此外，壓力也會給身體節能訊號，降低身體活動代謝，導致體脂堆積。她指出，其實「吃」是擺脫壓力肥最簡單的方式，並建議食用六類食物。

1. 礦物質鈣

補充鈣質可穩定神經以調節代謝，牛奶、豆製品、芝麻、小魚乾等都是營養師的推薦食物。

2. 礦物質鎂

鎂被她稱為「天然的神經安定劑」，可以放鬆心情、穩定情緒，除此之外也能提升睡眠品質，可透過燕麥、藻類、堅果、香蕉等食物補足。

3. 維生素C

針對製造抗壓荷爾蒙，推薦食物則有芭樂、奇異果、小番茄、柑橘類等。

4. 膳食纖維

膳食纖維可促進腸道蠕動，因此攝取綠色蔬菜、大番茄、青花菜、椒類等都可改善卡卡不順的感覺。

5. 維生素B群

她指出B群是維持神經系統運作最重要的維生素，也是幫助「快樂荷爾蒙」血清素合成的輔助因子，最簡單的攝取方式就是從各種食物原型均衡取得，推薦食物有燕麥、馬鈴薯、南瓜、地瓜。

6. 色胺酸

色胺酸是製造「快樂荷爾蒙」血清素的原料，可幫助改善大腦壓力，推薦食物有牛奶、起司、豆製品、香蕉。

高敏敏表示，除了透過飲食改善壓力外，也要注意「維持三餐正常」、「注意進食順序：先喝水或湯→吃蔬菜 →豆魚蛋肉類→主食類」、「多喝水以減緩飢餓感，維持身體新陳代謝」、「適量攝取好油脂，例如鮭魚、堅果、酪梨、植物油」、「避免高熱量、重口味食物，也要少吃甜點、飲料，減少精緻糖攝取」。

紓壓則建議先從「找出壓力來源」開始，她說，壓力的來源可能不只一種，也可能多種互相影響，例如人際關係的壓力、經濟壓力、工作壓力等，就算只是長時間打電腦、滑手機、姿勢不良，都有可能造成無形的壓力，「建議大家靜下心和自己對話，找出真正的壓力來源」。

此外，運動可以幫助腦內啡及快樂荷爾蒙的形成，舒緩壓力荷爾蒙讓人感到開心，因此她也推薦可找一個自己喜歡的運動，並維持習慣。最後，睡眠不足也會使新陳代謝下降，因此她建議每日睡足七小時、不熬夜，「其實壓力太大不只會影響心情，身體也會被影響，所以『穩定情緒」是一件很重要的事」。