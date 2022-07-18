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勇敢淨零全速前行 2022臺灣氣候行動博覽會活動開跑

聯合報／ 記者許玉娟／即時報導
松山文創園區總監陳玉秀(左至右)、台大生物多樣性研究中心主任邱祈榮、國泰金控總經理李長庚、美國在台協會文化新聞組資深政策研究員李毓蓉、美國資料中心總監吳欣蓉、經濟部工業局局長呂正華、國際氣候發展智庫執行長趙恭岳參加系列專題演講開幕式。圖／主辦單位提供
松山文創園區總監陳玉秀(左至右)、台大生物多樣性研究中心主任邱祈榮、國泰金控總經理李長庚、美國在台協會文化新聞組資深政策研究員李毓蓉、美國資料中心總監吳欣蓉、經濟部工業局局長呂正華、國際氣候發展智庫執行長趙恭岳參加系列專題演講開幕式。圖／主辦單位提供

2022臺灣氣候行動博覽會以「勇敢淨零 全速前行」為訴求， 10月7日至9日於台北松山文創園區2號至4號倉庫盛大舉辦；率先登場的系列專題演講自即日起至10月1日周末期間，邀請各領域頂尖講者分享氣候行動相關知識，活動詳情請上官網https://www.twcae.icdi.network/查詢。

2022臺灣氣候行動博覽會由國際氣候發展智庫ICDI與美國在台協會AIT、美國創新中心AIC、國泰金控、國立臺灣大學生物多樣性研究中心、松山文創園區共同合作，主題涵蓋經濟、法規、金融、地方、企業和海洋等多面向議題，建構氣候對話討論平台，培養具有氣候行動能力公民社會。

主辦單位表示，系列專題演講是2022臺灣氣候行動博覽會的周邊活動，7月24日(線上)、8月13日、8月21日、9月3日、10月1日下午兩點在松山菸廠美國創新中心舉行；專題演講第一場經濟GO，由經濟部工業局局長呂正華主講，以未來科技及產業發展推動氣候行動與淨零為題，分享我國產業淨零轉型策略規劃和未來相關技術發展，及如何調和環保、淨零和經濟發展等面向需求。

16日的開幕活動邀請國際氣候發展智庫執行長趙恭岳、國泰金控總經理李長庚、臺大生物多樣性研究中心主任邱祈榮、美國在台協會文化新聞組政策研究員李毓蓉、美國在台協會美國資料中心總監吳欣蓉、松山文創園區總監陳玉秀等共襄盛舉，宣布2022臺灣氣候行動博覽會正式展開，共創氣候行動正面影響力。

主辦單位指出，今年度博覽會扣合全球2050淨零碳排「Race to Zero」目標，三天論壇相關活動聚焦在調適(Adaptation)、去碳(Decarbon)及教育培力(Education)等主軸，並以有趣的方式表達各單位對於氣候行動的因應與見解，期盼延續去年在高雄駁二的量能，協同所有氣候行動夥伴一起學習、成長與獲得啟發。

美國在台協會 文創

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