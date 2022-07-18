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振興補助上路國旅市場回溫 王國材盼觀光業多點耐心

聯合報／ 記者盧逸峰／台北即時報導
疫情趨緩加上國旅補助拉抬，墾丁大街入夜後滿是遊客。記者潘欣中／攝影
疫情趨緩加上國旅補助拉抬，墾丁大街入夜後滿是遊客。記者潘欣中／攝影

旅遊業界企盼盡快重啟邊境管制交通部則是從15日啟動國旅振興補助，交通部長王國材今日受訪時說，國旅補助剛啟動，已有2萬多人訂房，也在車站、機場看到很多遊覽車，可以看出國旅相關產業都動起來，這是好的開始。但邊境何時能鬆綁？王國材則說，要業者不要太著急、要多點耐心。

王國材說，國旅補助啟動，國內業者要先把好的遊程、好的品質做好，接軌國際觀光客。他也認為，邊境開放是遲早的事，盼業者趁著國旅啟動的機會暖暖身、把遊程做好，觀光局都做了許多準備，包括導遊訓練、講習等，禁團令從前年3月封到現在，交通部待中央流行疫情指揮中心判定疫情可以開放，就會立即實施各項措施。

外界企盼禁團令有機會在8月解除？王國材說，整體要看BA.4、BA.5疫情的判斷，還是尊重指揮中心對疫情的判斷，他說，現在是過渡到下個階段，業者不用太著急，疫情穩定點才能永續開放。

針對邊境管制可能從「3+4」再放寬？王國材則說，目前一周入境是4萬人為限，如果要開放到4萬人以上，量能勢必要調整，要去調整防疫計程車跟旅館的配置。他說，大家不要先猜，指揮中心宣布就會馬上因應。

指揮中心新任指揮官王必勝今日正式上任，王國材直言，跟王必勝都很熟，彼此合作愉快、沒有問題。

國旅補助 王國材 疫情 交通部 邊境管制

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