自殺率邁向高峰 專家：勿貼負面標籤

疫情不穩定引發焦慮，自殺已成各國死亡主因！英國官方指出，該國自殺率正處在20年來的高峰，越來越多人有憂鬱症和焦慮症的傾向，有時自殺的人會被冠上自私、抑鬱和博取關心的標籤，這些負面標籤常導致人們誤解了自殺者的想法，也抹殺了他們尋求幫助的動力。

新冠波及引憂鬱

根據《BBC》報導，自新冠疫情爆發以來，英國的自殺率處於20年來最高的狀態，官方數據顯示，越來越多人被通報有憂鬱症的症狀。不只一般民眾擔心，專家也示警，疫情期間的隔離的抑鬱、孤獨感會增加自殺風險。而關懷自殺者的基金會也陸續在英國募款成立。

根據《BBC》報導，新冠疫情期間，造成許多日常劇烈改變，這樣的不確定感可能會引起人們的心理健康問題。「害怕失控、無法忍受不確定性是許多焦慮症的共同徵狀」，心理健康機構發言人威瑟利指出，「很多焦慮的來源自對未知事物的擔憂，以及等待事情發生時，就像不確定的新冠疫情。」

放下焦慮症

威瑟利表示，可以透過減少負面新聞的閱讀，並確保訊息來源可靠，加上少用社交軟體，以減緩焦慮症發生的外在因素，因為與人保持正常聯繫才是重點，他也建議定期聯絡親友，關心自己和他人。

專家指出，避免焦慮症的第一步要先承認焦慮的感受，並停止往常面對焦慮的習慣反應，也要告訴自己的擔心沒有實際意義，只要能重新感覺自己的身體狀態，並專注在當下的事情，就有助於脫離新冠疫情期間焦慮症的身心狀態。

自殺標籤誤解人

根據《CNN》引述專家報導指出，並不是每個自殺的人都有心理疾病的困擾，很多人並不符合精神健康失調的標準，但在壓力過大時，同樣可能造成自殺危機，官司纏身、疾病、創傷等等因素很有可能成為一時壓力尋短的導火線。

再者，自殺並不能形容成「自私」，因為這並不是愉快的決定，更好的說法會是「短視」，因為他們的注意力被受限在眼前迎面而來的困難上，以致於無法分出心力全盤審視自己的人生和人際關係。

自殺並非選擇

但美國自殺防治基金會專家認為「自殺並非選擇」，有自殺傾向者的心理狀態與藥物濫用者相似，他們並不是有意的選擇傷害自己的健康，而是因為神經化學上的改變，導致這些人的選擇能力受限。

臨床心理學家羅斯克說，自殺、自傷的狀況需要被討論，討論自殺並不會造成自殺風險增加，反而能夠減少羞恥感，透過及時發現親友的自殺警訊，討論、分擔煩惱，進一步尋求專家協助。

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