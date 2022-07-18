共森到創生 屏科大與社區推動林下金線連 研發生技產品
金線連野外族群稀少，但有其中草藥市場需求，屏科大森林系教授陳美惠深入社區推動林下經濟，與學校生物科技系合作，研發林下栽培金線連生技產品，包括益生菌、面霜與茶包等，今舉行發表會，屏科大與屏縣霧台阿禮社區、嘉義縣番路鄉公興社區、南投魚池鄉澀水社區，簽訂合作備忘錄，盼產學合作，提供技術與人才培育。
「從共森到創生之路－里山林下經濟網路推動計畫」，屏科大森林系教授陳美惠說，教育部USR計畫中，從林下金線連栽培到生技產品研發，團隊5年來陪伴社區一步步完成目標。
陳美惠說，金線連是當地傳統會採集販售珍貴中草藥，但野外族群稀少，中草藥有市場需求，如何保護野外族群，林下栽培會是個好方法，加上2019年4月，林務局推林下經濟，金線連是林下經濟正面表列物種之一，「金線連透過林下栽培，種回原鄉土地，增加部落收益，讓森林繼續存在」。
2018年起，林業研究室團隊與阿禮社區合作，以組織培養苗栽種裝入腐植質土提籃中，為縮短栽培時間並減少動物啃食或病蟲害，採用塑膠套袋及圍網方式栽培，提籃放置森林底層，利用林下自然環境生長，不使用化肥、不施農藥，並與植物教學醫院合作，研究常見病蟲害，建立一套霧台鄉金線連林下栽培技術。
除了在霧台推廣，屏科大也跨區，與嘉義縣番路鄉公興社區合作，該社區成立阿里山林業生產合作社，深入林下台灣金線連栽培技術、特色生技產品研發與產業六級化，為山區林民謀生路。
林下金線連開發，加入生物科技系研發，生科系教授施玟伶、與特聘教授張誌益，研發林下栽培台灣金線連生技產品，包括金線連益生菌、面霜及茶包，研究指出，林下栽培和一般溫室栽培金線連的機能成分差異，林下栽培台灣金線連的主成分含量比設施栽培金線連高出約25%，同時也含有較多不同種類的機能成分，透過產學加值，提高林下栽培金線連的經濟效益。
台灣金線連（Anoectochilus formosanus Hayata）是台灣特有種，分布全島海拔500到1800公尺的陰濕闊葉林底層，屬多年生藥用植物，有藥王美譽，傳統認為金線連能治肝病與糖尿病。早期依靠原住民與林農野外採集野生植株，因過度採集已難在野外見其蹤跡。業界普遍使用組織培養繁殖後大面積溫室栽培。
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