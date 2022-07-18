快訊

本土BA.5再增二例 皆和接機有關

影／哥吉拉公仔釀婚姻危機 彰化公仔神人曝噴千萬沒離婚

麗薩的葬禮：烏克蘭戰火下的唐氏症女孩之死

聽新聞
test
0:00 / 0:00

共森到創生 屏科大與社區推動林下金線連 研發生技產品

聯合報／ 記者劉星君／屏東即時報導
屏科大校長戴昌賢（中）肯定，屏科大森林系教授陳美惠（左）深入社區推動林下經濟，與學校生物科技系教授施玟伶（右）合作，研發林下栽培金線連生技產品，包括益生菌、面霜與茶包。記者劉星君／攝影
屏科大校長戴昌賢（中）肯定，屏科大森林系教授陳美惠（左）深入社區推動林下經濟，與學校生物科技系教授施玟伶（右）合作，研發林下栽培金線連生技產品，包括益生菌、面霜與茶包。記者劉星君／攝影

金線連野外族群稀少，但有其中草藥市場需求，屏科大森林系教授陳美惠深入社區推動林下經濟，與學校生物科技系合作，研發林下栽培金線連生技產品，包括益生菌、面霜與茶包等，今舉行發表會，屏科大與屏縣霧台阿禮社區、嘉義縣番路鄉公興社區、南投魚池鄉澀水社區，簽訂合作備忘錄，盼產學合作，提供技術與人才培育。

「從共森到創生之路－里山林下經濟網路推動計畫」，屏科大森林系教授陳美惠說，教育部USR計畫中，從林下金線連栽培到生技產品研發，團隊5年來陪伴社區一步步完成目標。

陳美惠說，金線連是當地傳統會採集販售珍貴中草藥，但野外族群稀少，中草藥有市場需求，如何保護野外族群，林下栽培會是個好方法，加上2019年4月，林務局推林下經濟，金線連是林下經濟正面表列物種之一，「金線連透過林下栽培，種回原鄉土地，增加部落收益，讓森林繼續存在」。

2018年起，林業研究室團隊與阿禮社區合作，以組織培養苗栽種裝入腐植質土提籃中，為縮短栽培時間並減少動物啃食或病蟲害，採用塑膠套袋及圍網方式栽培，提籃放置森林底層，利用林下自然環境生長，不使用化肥、不施農藥，並與植物教學醫院合作，研究常見病蟲害，建立一套霧台鄉金線連林下栽培技術。

除了在霧台推廣，屏科大也跨區，與嘉義縣番路鄉公興社區合作，該社區成立阿里山林業生產合作社，深入林下台灣金線連栽培技術、特色生技產品研發與產業六級化，為山區林民謀生路。

林下金線連開發，加入生物科技系研發，生科系教授施玟伶、與特聘教授張誌益，研發林下栽培台灣金線連生技產品，包括金線連益生菌、面霜及茶包，研究指出，林下栽培和一般溫室栽培金線連的機能成分差異，林下栽培台灣金線連的主成分含量比設施栽培金線連高出約25%，同時也含有較多不同種類的機能成分，透過產學加值，提高林下栽培金線連的經濟效益。

台灣金線連（Anoectochilus formosanus Hayata）是台灣特有種，分布全島海拔500到1800公尺的陰濕闊葉林底層，屬多年生藥用植物，有藥王美譽，傳統認為金線連能治肝病與糖尿病。早期依靠原住民與林農野外採集野生植株，因過度採集已難在野外見其蹤跡。業界普遍使用組織培養繁殖後大面積溫室栽培。

嘉義縣番路鄉公興社區林下金線連栽種。圖／屏科大林業研究室提供
嘉義縣番路鄉公興社區林下金線連栽種。圖／屏科大林業研究室提供
「從共森到創生之路－里山林下經濟網路推動計畫」，屏科大森林系教授陳美惠（左二）推動，林下金線連栽培到生技產品研發，團隊5年來陪伴社區一步步完成目標。記者劉星君／攝影
「從共森到創生之路－里山林下經濟網路推動計畫」，屏科大森林系教授陳美惠（左二）推動，林下金線連栽培到生技產品研發，團隊5年來陪伴社區一步步完成目標。記者劉星君／攝影
屏東縣霧台鄉阿禮部落林下金線連栽種。圖／屏科大林業研究室提供
屏東縣霧台鄉阿禮部落林下金線連栽種。圖／屏科大林業研究室提供
屏科大校長戴昌賢（左二）與屏縣霧台阿禮社區、嘉義縣番路鄉公興社區、南投魚池鄉澀水社區，簽訂合作備忘錄，盼產學合作，提供技術與人才培育。記者劉星君／攝影
屏科大校長戴昌賢（左二）與屏縣霧台阿禮社區、嘉義縣番路鄉公興社區、南投魚池鄉澀水社區，簽訂合作備忘錄，盼產學合作，提供技術與人才培育。記者劉星君／攝影
屏科大森林系教授陳美惠（中）在屏縣霧台鄉阿禮部落推動林下金線蓮，也與學校生科系合作，研發出金線連生技產品。記者劉星君／攝影
屏科大森林系教授陳美惠（中）在屏縣霧台鄉阿禮部落推動林下金線蓮，也與學校生科系合作，研發出金線連生技產品。記者劉星君／攝影
屏科大森林系教授陳美惠深入社區推動林下經濟，與學校生物科技系合作，研發林下栽培金線連生技產品，包括益生菌、面霜與茶包。記者劉星君／攝影
屏科大森林系教授陳美惠深入社區推動林下經濟，與學校生物科技系合作，研發林下栽培金線連生技產品，包括益生菌、面霜與茶包。記者劉星君／攝影
屏科大森林系教授陳美惠深入社區推動林下經濟，與學校生物科技系合作，研發林下栽培金線連生技產品，包括益生菌、面霜與茶包。圖／屏科大提供
屏科大森林系教授陳美惠深入社區推動林下經濟，與學校生物科技系合作，研發林下栽培金線連生技產品，包括益生菌、面霜與茶包。圖／屏科大提供

屏科大 生技

延伸閱讀

水庫洩洪？ 四川爆山洪 6死12失聯 「不到5分鐘房子被淹」

北大學勤小作所開幕 侯友宜體驗手作禮盒「出狀況」

弘光老福系「環台義智」 帶活動和關懷據點長輩同樂

台大雲林分院黃瑞仁任期屆滿 率隊北返參台大校長候選

相關新聞

尖石水蜜桃過剩...餵豬了 鄉公所祭優惠盼消費者捧場

尖石水蜜桃今年銷售不如預期，不僅因氣候衝擊造成產量下跌至往年的一半，就連線上銷售都不如往年熱烈，雙重打擊下讓今年產季顯得...

本周迎高壓籠罩越來越熱 今5縣市慎防高溫

中央氣象局預估，未來一周天氣將是迎向大暑的酷熱一週，將逐漸受到太平洋高壓向西擴展、籠罩全台，讓高溫炎熱的天氣持續。周二起...

90元雞排、70元乾冬粉都不是最貴？台灣「漲價冠軍」是它 民眾嚇傻

近年物價持續攀升，許多人快被生活壓力壓得喘不過氣，銅板美食也漸漸絕跡成為「鈔票美食」，有什麼東西是漲價讓你最有感的呢？

共森到創生 屏科大與社區推動林下金線連 研發生技產品

金線連野外族群稀少，但有其中草藥市場需求，屏科大森林系教授陳美惠深入社區推動林下經濟，與學校生物科技系合作，研發林下栽培...

雙北等9縣市防高溫 花蓮富源38.4度

中央氣象局今天下午發布9縣市高溫資訊，花蓮富源、卓溪分別出現攝氏38.4、38.1度高溫；北北桃、高屏等其他8縣市防36...

彰化扇庫慶百年 出動蒸汽火車之王DT668限量2趟

知名國定古蹟彰化扇形車庫今年適逢建置百周年，彰化市公所與鐵路局舉辦系列慶祝活動，包括在換裝後的彰化火車站上映3D光影秀，...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。