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彰化扇庫慶百年 出動蒸汽火車之王DT668限量2趟
知名國定古蹟彰化扇形車庫今年適逢建置百周年，彰化市公所與鐵路局舉辦系列慶祝活動，包括在換裝後的彰化火車站上映3D光影秀，扇行車庫12列車也難得經典重現，並首度有百位模特兒現場走秀；沉寂封閉已久的百年鐵道宿舍村也首次打開圍籬舉辦市集。
疫情趨緩，彰化市公所與參山國家風景區管理處今天公布7月22日到9月3日為期近一個半月的扇形車庫百年慶祝活動。
彰化市長林世賢說，彰化是山海線交會點，更是中部重要的整備基地與列車調度中心，1922年扇形車庫隨著海線通車啟用，近期升格成國定古蹟，是台灣唯一動態保存下來的百年扇庫，有機會目睹車頭入庫維修或離庫出勤，今年是百年一會的盛典。
彰化市公所規畫7月23、24日與7月30、31日在彰化車站上演3D光雕秀，白天則有鐵路村時光機與曼市集活動，23日在扇形車庫重現1933年擴增至現在12股規模的修車道。
彰化市扇形車庫旁的「戶羽機關車園區」委外經營，園區架設約200米長軌道讓民眾可搭小火車繞園區，近期展開試跑，系列活動期間免費入園；戶羽機關園區總召黃伯裕說，軌道架設要克服園區地形起伏，小火車仿造蒸汽火車頭復古樣貌，園區小火車採一車頭拖四節車廂的規格，一次可載16人體驗。
參山國家風景管理處也推出鐵道迷矚目的遊程，副處長湯維堯說，8月13日、11月5日將推出蒸汽老火車小旅行，將出動台鐵對大型牽引力、噸位最重的車型「國王蒸汽火車」DT668蒸汽火車，將從彰化站到二水站，重現百年縱貫鐵路場景，每一趟只開放260個位置，7月20日開賣，預計會大受歡迎，參山處另規畫7條觀光遊程，與彰化地鄉鎮和八卦山特色串聯。
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