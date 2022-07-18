彰化扇庫慶百年 出動蒸汽火車之王DT668限量2趟

知名國定古蹟彰化扇形車庫今年適逢建置百周年，彰化市公所與鐵路局舉辦系列慶祝活動，包括在換裝後的彰化火車站上映3D光影秀，扇行車庫12列車也難得經典重現，並首度有百位模特兒現場走秀；沉寂封閉已久的百年鐵道宿舍村也首次打開圍籬舉辦市集。

疫情趨緩，彰化市公所與參山國家風景區管理處今天公布7月22日到9月3日為期近一個半月的扇形車庫百年慶祝活動。

彰化市長林世賢說，彰化是山海線交會點，更是中部重要的整備基地與列車調度中心，1922年扇形車庫隨著海線通車啟用，近期升格成國定古蹟，是台灣唯一動態保存下來的百年扇庫，有機會目睹車頭入庫維修或離庫出勤，今年是百年一會的盛典。

彰化市公所規畫7月23、24日與7月30、31日在彰化車站上演3D光雕秀，白天則有鐵路村時光機與曼市集活動，23日在扇形車庫重現1933年擴增至現在12股規模的修車道。

彰化市扇形車庫旁的「戶羽機關車園區」委外經營，園區架設約200米長軌道讓民眾可搭小火車繞園區，近期展開試跑，系列活動期間免費入園；戶羽機關園區總召黃伯裕說，軌道架設要克服園區地形起伏，小火車仿造蒸汽火車頭復古樣貌，園區小火車採一車頭拖四節車廂的規格，一次可載16人體驗。